La resurrección de Mindhunter es una posibilidad: Así sería su regreso a Netflix

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Mindhunter, la serie creada por Joe Penhall junto a David Fincher, fue cancelada por Netflix tras su segunda temporada, estrenada en 2019. Aunque la compañía confirmó en 2023 que no habría una nueva entrega, Holt McCallany, quien encarnó a lo largo de sus 19 capítulos a Bill Tench, ha abordado ahora la posibilidad de que la plataforma resucite eñ thriller criminal con tintes psicológicos seis años después de su final.

"Mira, me reuní con David Fincher en su oficina hace unos meses y me comentó que existe la posibilidad de que la serie regrese como tres películas de dos horas, aunque creo que solo es una posibilidad", confesó McCallany en recientes declaraciones a CBR.

"Sé que hay guionistas trabajando, pero, ya sabes, David tiene que estar satisfecho con los guiones", añadió el intérprete estadounidense. "Recientemente escribí un guion sobre el que él tuvo la amabilidad de darme notas", apuntó. "Estuve revisando ese guion con David durante dos años y medio y fue muy meticuloso, por eso pienso que es el mejor director de Hollywood. Sin duda, está entre los tres o cuatro mejores, ya sabes", apostilló McCallany.

"Y me sentí muy afortunado y privilegiado de haber podido participar en esa serie. Me encantaría que volviera. Creo que, como dije, él me dio un poco de esperanza cuando tuve esa reunión con él, pero el sol, la luna y las estrellas tendrían que alinearse", añadió sobre una posible nueva entrega de Mindhunter.

"La buena noticia es que estamos en Netflix con Aguas turbias, y esas películas también serían para Netflix", aclaró McCallany, confirmando que Mindhunter seguiría con la compañía de la gran 'N'. "Por eso creo que, en cuanto a fechas y logística, todo podría resolverse, aunque depende de que David realmente tenga tiempo, ganas y esté contento con el material. Y, ya sabes, eso es una gran incógnita", comentó.

Sin embargo, subrayó otro factor indispensable: esperar a que su compañero en la serie, Jonathan Groff, quien interpretó al principal protagonista de Mindhunter, Holden Ford, esté disponible. Y es que Groff se encuentra actualmente gozando de una exitosa carrera en Broadway.

"Permitidme saludar a mi amigo Jonathan Groff, que fue nominado a un premio Tony -y ganador del galardón al mejor actor por el musical de Stephen Sondheim 'Merrily We Roll Along'-. Lo he visto en su obra en Broadway Just in Time cuatro veces. Y la razón por la que he vuelto cuatro veces es porque es la mejor actuación que he visto en Broadway en 20 años. Mi padre ganó un premio Tony en Broadway. Mi madre fue nominada a un Tony en Broadway. Crecí, nací en Nueva York. He visto todo en Broadway. Esta es la mejor actuación que he visto en 20 años", subrayó.

"Es un gran actor, un gran cantante y persona. Trabajar con él todos los días, como hice durante dos años, fue un privilegio para mí, y esa es una de las grandes razones por las que todavía espero que Mindhunter pueda volver de algún modo", concluyó McCallany. Las palabras del actor están cargadas de optimismo y llevan a pensar que la serie regrese con tres telefilmes y el equipo original, incluyendo a Fincher, no es en absoluto descartable, aunque solo el tiempo dirá si Netflix decide darle finalmente luz verde.