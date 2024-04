El reparto de Gen V y The Boys dice adiós a Chance Perdomo: "Fue y siempre será mi superhéroe"

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Chance Perdomo, actor conocido por sus papeles en las series Las escalofriantes aventuras de Sabrina y Gen V, falleció el pasado sábado a los 27 años. El intérprete sufrió un accidente de moto en el que perdió la vida. El mundo del cine y la televisión ha querido darle un último adiós, así como miles de fans de todo el mundo a través de las redes sociales.

Perdomo interpretó a Andre en Gen V, el spin-off de The Boys, el pasado 2023. Patrick Schwarzenegger, que en la serie da vida al mejor amigo de Andre, Luke, ha publicado una serie de fotografías en sus stories de Instagram para recordar a su compañero de reparto. "Descansa en paz, Chance", escribía en una de ellas. "Te quiero, colega. Espero que estés en el cielo con un puro", añadía después.

Posteriormente, Schwarzenegger también escribió un mensaje de despedida en su perfil de X (Twitter). "Esto duele. Mucho. ¡Qué actor tan joven y talentoso y qué gran amigo! Se ha ido demasiado pronto. Fue un placer trabajar con él en GenV. DEP, Chance", expresaba el intérprete.

This hurts. A lot. What a young talented actor, and a great friend - gone way too soon. Was a pleasure to work with him in GenV. RIP Chance ❤️❤️❤️ https://t.co/gfiee3cMT3