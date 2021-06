Q regresa y el tiempo se rompe en el tráiler de la temporada 2 de Star Trek: Picard

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Paramount+ ha lanzado un nuevo tráiler de Star Trek: Picard. La serie volverá en 2022 con su segunda temporada, una entrega en la que el personaje de Patrick Stewart y su equipo se enfrentan a Q (John de Lancie).

En el clip se puede ver al protagonista buscando a Laris (Orla Brady). "¿Qué demonios está pasando aquí?", se pregunta. "Excelente pregunta, Jean-Luc. Mi capitán, cuánto te he echado de menos", contesta Q. Tal como reza el clip, "el tiempo se ha roto" y los protagonistas tendrán que "salvar el futuro" y conseguir volver a casa sanos y salvos.

Time has been broken. #StarTrekPicard season two, coming 2022 💫 #StarTrek pic.twitter.com/OjqarMnFBr