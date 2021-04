Regé-Jean Page fue vetado en Krypton por ser negro: "Honestamente, las explicaciones casi duelen más"

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

The Hollywood Reporter ha afirmado que Regé-Jean Page, el actor de la serie Los Bridgerton, no consiguió un papel en Krypton por ser negro, y el interprete no ha dudado en responder a estas informaciones. La publicación señala que el intérprete, que ha dado su opinión al respecto en Twitter, iba a dar vida al abuelo de Superman en la serie de SyFy, pero finalmente fue descartado.

"Escuchar acerca de estas conversaciones duele no menos ahora que en aquel entonces y, siendo honestos, las aclaraciones casi duelen más. Sigo haciendo lo mío. Todavía hacemos el trabajo. Todavía volamos", publicó el actor que recientemente anunció que no estará en la segunda temporada de Los Bridgerton en Netflix.

Hearing about these conversations hurts no less now than it did back then. The clarifications almost hurt more tbh.



Still just doing my thing.



Still we do the work.



We still fly.



👊🏽 — Regé-Jean Page (@regejean) April 7, 2021

"Varias fuentes aseguraron a THR que a los creadores de la serie les apasionaba hacer un casting no tradicional y que Regé-Jean Page, quien se convertiría en una estrella destacada con Los Bridgerton, había hecho una audición para el papel del abuelo de Superman. Pero Geoff Johns, quien estaba supervisando el proyecto, dijo que Superman no podía tener un abuelo negro. Los creadores también querían hacer que un superhéroe, Adam Strange, fuera gay o bisexual. Pero las fuentes dicen que Johns vetó la idea", afirma THR.

Cameron Cuffe, quien finalmente fue elegido para dar vida al personaje, también se ha pronunciado sobre el asunto. "Regé es una inspiración para mí y para miles de artistas. Nadie debería sentirse bien beneficiándose de personas o instituciones que tratan a sus semejantes de manera tan injusta. El cambio debe ocurrir", tuiteó.

Regé is an inspiration to me and thousands of other artists. No one should feel okay benefiting from individuals or institutions that treat their fellow humans so unjustly. Change must happen. https://t.co/sgLQ9OjNjb — Cameron Cuffe (@thecameroncuffe) April 7, 2021

Page no fichó por Krypton, pero está viviendo un gran momento profesional. El actor aparecerá próximamente en The Grey Man junto a Ryan Gosling y Chris Evans, además de participar en la nueva cinta de Dragones y Mazmorras junto a Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant. Los rumores aseguran que el británico podría ser el nuevo James Bond, así como unirse al Universo Cinematográfico Marvel en la secuela de Black Panther.