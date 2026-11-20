Archivo - Rachel Brosnahan toma el relevo de Jake Gyllenhaal en la temporada 2 de Presunto inocente, que ya tiene fecha de estreno - APPLE TV - Archivo

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Rachel Brosnahan, la estrella de La maravillosa Sra. Maisel y la Lois Laine del actual Superman, toma el relevo de Jake Gyllenhaal como protagonista en la segunda temporada de Presunto inocente, que verá la luz en Apple TV el 19 de febrero del próximo año. Matthew Rhys, estrella de The Americans o la más reciente La maldición de Widow's Bay, acompaña a Brosnahan al frente del reparto de la ficción que ha presentado su primer tráiler.

"¿Jura decir la verdad? Toda la verdad... y nada más que la verdad", pregunta una voz en off al inicio del avance mientras aparecen imágenes de los actores. "Lo hago", responde el personaje de Jack Reynor con la mano en alto.

A lo largo del adelanto de la nueva temporada, que adapta Dissection of a Murder, la primera novela de suspense judicial de Jo Murray, se suceden escenas románticas del matrimonio, el momento en que un encapuchado le tapa la boca a Lelia y un plano de los protagonistas soltándose las manos mientras caminan juntos.

"Lelia Reynolds (Brosnahan), una prometedora abogada defensora, se enfrenta a su marido, fiscal de distrito (Rhys), en un caso de asesinato que amenaza con acabar con sus carreras y su matrimonio", reza la sinopsis de la segunda temporada que cuenta con un total de ocho episodios.

Presunto inocente está creada por David E. Kelley y J.J. Abrams, ambos ganadores de varios premios Emmy. Kelley es el showrunner de la segunda temporada y ejerce como productor ejecutivo junto con Matthew Tinker. Junto a Brosnahan, Rhys y Reynor, el reparto cuenta con Courtney B. Vance, Fiona Shaw y Lesley-Ann Brandt. Judith Light participa como estrella invitada.

Esta nueva tanda de episodios, centrada en un inminente suceso que pondrá en riesgo el matrimonio de Lelia, debutará con un doble capítulo y continuará con uno nuevo cada semana hasta el 2 de abril.