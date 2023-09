¿Quién es Erin Carter está basada en una historia real?

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El 24 de agosto llegó a Netflix la miniserie ¿Quién es Erin Carter? y desde entonces se ha colocado en los primeros puestos en el ránking de lo más visto de la plataforma. La ficción sigue a una británica residente en Barcelona que se ve envuelta en un robo en un supermercado que saca a relucir un secreto de su pasado. Jack Lothian es el autor del guion, pero, ¿está basada su trama en hechos reales?

¿Quién es Erin Carter? no está basada en hechos reales, sino que es una historia original. Como explicó Lothian a Netflix, su inspiración viene en parte del cine negro clásico y del escenario, Barcelona. "Estaba pensando en una historia sobre una ciudad donde todos tienen un secreto y esas películas negras de los años 50 sobre una mujer con un pasado oculto, y me preguntaba cómo sería una versión actualizada de eso. Netflix decía que en lugar de ambientarla en una ciudad ficticia, ¿por qué no simplemente ambientarla en Barcelona, donde estábamos filmando? De esa manera podremos mostrar más de Barcelona", explicó.

Erin es interpretada por Evin Ahmad. "En realidad, nunca antes había visto a una mujer así en una serie", declaró la actriz a Netflix. "Cuando ves personajes femeninos de acción, es principalmente en un contexto de ciencia ficción, pero Erin es una mujer aparentemente normal que sabe pelear muy bien. Obviamente tiene un pasado que intenta ocultar, pero creo que, en última instancia, es una persona que quiere hacer lo correcto. Realmente ama a su familia y su nueva vida y, al mismo tiempo, tiene algo oscuro dentro de ella. Ella no es la persona que siempre sigue las reglas. Puede disfrutar mucho haciendo algunas cosas ilegales y, a veces, el simple hecho de ser profesora le parece un poco aburrido. Me hizo pensar: '¿Siempre tienes que ser únicamente la esposa, la maestra, la madre o una criminal?'. Puedes serlo todo a la vez. Hay múltiples lados de Erin que realmente disfruté interpretar", comentó.

Además de Ahmad, el elenco también incluye a Charlotte VegaCharlotte Vega, Denise Gough, Douglas Henshall, Indica Watson, Charlotte Vega, Pep Ambròs y Susannah Fielding, entre otros actores.