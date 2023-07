Mario Casas protagoniza Bird Box Barcelona en Netflix: "No tiene nada que envidiar a las películas de fuera"

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix estrena este viernes 14 de julio Bird Box Barcelona, la primera continuación del fenómeno A ciegas que protagonizó Sandra Bullock en 2018. El spin-off, además, es una producción española que cuenta con Mario Casas como gran protagonista. El actor ha querido dejar claro que, pese a ser una película local, está al nivel de un éxito mundial. "Poder hacer esta expansión de Bird Box, estar en un proyecto de estas características, una peli que luce tan grande y que nada tiene que envidiar a las películas que vienen de fuera, para mí fue un regalazo", asegura.

En una entrevista concedida a CulturaOcio, Casas ha confesado ser especialmente fan de la franquicia, pero también del género de terror y ciencia ficción de la saga. "Es un tipo de cine que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto", reconoce. "Cuando los hermanos Pastor quisieron contar conmigo en Netflix, con Nostromo, para hacer Bird Box Barcelona, me dio mucha felicidad, fue como un regalo. Casi todos habíamos visto la primera parte con Sandra Bullock", añade.

Junto a Casas, el reparto también lo componen algunos intérpretes internacionales como Diego Calva (Babylon) y Georgina Campbell (Black Mirror). Y ambos coinciden con el español en que la película se asemejó a un gran rodaje hollywoodiense con cierta idiosincrasia propia. "Daba una sensación tanto de película española como de gran producción. Había mucha parafernalia, muchas situaciones de pantalla verde, pero como todo el equipo era español también se sentía muy local", indica Calva.

"Netflix quería que esta primera expansión del universo Bird Box fuera en España y no en Francia, Alemania o cualquier otro sitio precisamente por la calidad del cine español", clarifica David Pastor, uno de los dos directores de la película. "Al mundo le gustan las series y películas de aquí", sentencia su hermano, Àlex Pastor, también director del filme.

SALUD MENTAL Y TRAUMAS

Bird Box Barcelona continúa con la trama de una invasión a la Tierra de extrañas criaturas que provocan la locura y el suicidio de la mayoría de la raza humana al mirarlos directamente. Solo unos pocos se salvan de ese destino, pero son aquellos que padecen ciertos trastornos mentales que les impulsan a la psicopatía y a creerse falsos profetas con la verdad absoluta. "A mí como actor no me gusta juzgar", expone Casas al respecto.

"Lógicamente tú planteas un personaje, lo trabajas y abres una ventana a filosofar sobre todo esto, pero se convierte en una charla con los directores, con uno mismo o con quien trabajes, como yo que trabajo con un coach muchas veces. Pero al final es quitar todo eso", explica el ganador de un Premio Goya.

En cualquier caso, también incide en que en esta ocasión lo que le ocurre a Sebastián, su personaje, no tiene tanto que ver con la salud mental como con el estado en que queda tras vivir un trauma. "Desde donde yo lo compongo tiene más que ver con el trauma de lo que le sucede. Te puedo decir de otros personajes en los que he trabajado la salud mental, como en El Practicante u otro personaje que estoy haciendo ahora que sí entraría a hablar de ello. Pero en este caso no", manifiesta el gallego.

"En este caso le sucede algo, vive un trauma que no se puede contar pero que es algo puntual. Cuando todo esto sucede, cuando el mundo detona, cuando todo se pone en pausa y la gente tiene que sobrevivir como sea, le ocurre algo fuerte. A lo largo de la película vamos a descubrir realmente qué ha sido, por qué se comporta como se comporta", concluye sobre su personaje de Bird Box Barcelona. La película se estrena en Netflix el 14 de julio.