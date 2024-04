La acosadora real de Mi reno de peluche rompe su silencio: "Yo soy la víctima"

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

En Mi reno de peluche (Baby Reindeer), el creador y protagonista Richard Gadd ha plasmado su propia experiencia tras sufrir acoso. A raíz del éxito de la serie de Netflix, la mujer que supuestamente acosó al cómico ha roto su silencio, asegurando que ella es realmente la víctima.

La mujer, que ha decidido mantener su anonimato, ha concedido una entrevista al Daily Mail dando su versión de lo ocurrido. "Ahora está usando Mi reno de peluche para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito una maldita serie sobre mí", lamentó.

Según la entrevistada, la ficción no es más que una forma de "intimidar a una mujer mayor en la televisión para conseguir fama y fortuna" y que, a pesar de los intentos de Gadd por ocultar su identidad, ha recibido "amenazas de muerte y abusos por parte de partidarios de Richard Gadd" online desde el estreno.

Aunque está basada en una historia real, Gadd ha explicado que no podía contar la historia exacta por razones legales y artísticas, y señaló que habían tomado ciertas protecciones. "Todo es emocionalmente verdadero al 100%, si eso tiene sentido. Todo está inspirado en casos que me sucedieron a mí y a personas reales que conocí. Pero, por supuesto, no se puede contar la verdad exacta, tanto por razones legales como artísticas. Quiero decir que hay ciertas protecciones, no puedes simplemente copiar la vida y el nombre de otra persona y ponerlo en televisión", explicó a Variety.

El creador incluso llegó a pedir públicamente que dejaran de intentar adivinar quiénes eran las personas reales detrás de los personajes, a raíz de que el guionista Sean Foley fuera acusado de abuso sexual. "Gente a la que quiero, con la que he trabajado y que admiro (incluido Sean Foley) está viéndose injustamente atrapada en la especulación. Por favor, no especuléis sobre quiénes podrían ser las personas reales. Ese no es el objetivo de nuestra serie", apuntó Gadd en Instagram, mientras que Foley anunció en Twitter que iba a emprender acciones legales. "La policía ha sido informada y está investigando todas las publicaciones difamatorias, abusivas y amenazantes en mi contra", escribió.

Además, Gadd, que no ha revelado nunca la identidad de la mujer, dio algunos detalles sobre ella en declaraciones a GQ. "Era una persona bastante idiosincrásica. Hemos hecho todo lo posible por disfrazarla, hasta el punto de que no creo que ella se reconozca. Lo que se ha cogido prestado es una verdad emocional, no un perfil de alguien", aclaró.