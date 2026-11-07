Psicofonías y apariciones en el escalofriante tráiler de Expediente Linares, la heladora docuserie de HBO Max

HBO Max pone fecha de estreno y lanza el tráiler de Expediente Linares, docuserie sobre el Palacio de Linares - HBO MAX

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Expediente Linares llega a HBO Max el viernes 27 de noviembre. La plataforma ya ha lanzado el tráiler de esta docuserie, que analizará todas las claves de uno de los casos de parapsicología más mediáticos de la historia España.

Dirigida y escrita por Israel del Santo, responsable de títulos como El palmar de Troya o Lola, la producción se adentra en las supuestas apariciones fantasmales que tuvieron lugar en el Palacio de Linares a principios de los años 90. Concretamente, el germen de la leyenda estaría en una supuesta historia de amor del siglo XIX, vinculada con el fantasma de una enigmática niña, conocida como Raimundita.

El propósito de Expediente Linares es averiguar qué hay de cierto en esta historia reconstruyendo los hechos desde su origen. Lo hará, según adelanta la plataforma, a partir de imágenes de archivo, cuidadas ficciones y el relato de investigadores y periodistas estrechamente vinculados al caso. Algunos de ellos, llegaron a acceder al emblemático edificio situado en la plaza de Cibeles de Madrid en aquella época y algunas de estas experiencias salen a la luz por primera vez en esta docuserie.

UNA SUPUESTA HISTORIA DE AMOR PROHIBIDO CONVERTIDA EN MISTERIO

"A principios de los años 90, una serie de supuestos fenómenos poltergeist, terroríficas apariciones y la grabación de unas inexplicables psicofonías, convierten en protagonista de todas las miradas a un abandonado palacio en pleno centro de Madrid.

Los expertos quieren estudiarlo, los medios de comunicación no hablan de otra cosa y centenares de curiosos se agolpan a sus puertas cada noche para intentar vivirlo de cerca. Un lugar maldito en el que solo habitan secretos y tabúes; y una leyenda que ha de contarse en voz baja para no despertar al fantasma de una niña a la que todos llaman Raimundita", adelanta la sinopsis oficial de la docuserie, que está dividida en dos entregas.

Para trazar el mapa de los hechos, Expediente Linares cuenta, entre otros, con los testimonios de periodistas y escritores cercanos a los acontecimientos como David Cuevas, Álvaro Martín, Josep Guijarro, Clara Tahoces, Alberto Ávila y Nieves Herrero; divulgadores e historiadores como David Botello, Sonia Taravilla y Santiago Vázquez; e investigadores expertos en parapsicología como Sol Blanco-Soler, Aldo Linares, Enrique de Vicente y Pedro Amorós.