Expediente Linares y Raimundita: Un documental de HBO analizará uno de los casos paranormales más famosos de España

HBO Max explorará en Expediente Linares el fenómeno paranormal no resuelto más famoso de España - HBO MAX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Expediente Linares, el nuevo documental de HBO Max llegará a la plataforma a finales de año. Escrita y dirigida por Israel del Santo, la producción se adentrará en uno de los fenómenos paranormales más relevantes y mediáticos de nuestro país: las supuestas apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales ocurridos a finales de los 80 en el Palacio de Linares de Madrid, actual sede de la Casa de América.

A partir de la documentación existente, la participación de expertos -tanto de la época como actuales- y nuevos testimonios inéditos, el documental reconstruye el caso abordando tanto los hechos como su impacto. Expediente Linares ofrece así un análisis detallado que también atiende al contexto mediático y cultural de la España de los años noventa.

El documental analiza tanto el caso como el fenómeno social que se desencadenó a su alrededor, aún sin una explicación concluyente. La repercusión fue tal que alimentó intensos debates en todos los medios de comunicación, convirtiéndose en el caso más célebre de la historia de la parapsicología en España.

RAIMUNDITA, LA NIÑA FANTASMA DEL PALACIO DE LINARES

La sucesión de testimonios sobre episodios inexplicables, la obtención de psicofonías y la descripción de inquietantes apariciones hicieron que el Palacio de Linares se transformara en el epicentro mediático del país. Desde entonces, el edificio quedó marcado por una leyenda sobre la presencia del fantasma de una misteriosa niña conocida como Raimundita.

Expediente Linares es una producción de 100 Balas para HBO Max. La producción ejecutiva por parte de 100 Balas corre a cargo de Alejandro Flórez y Marisa Jiménez. Bibiana González es la Directora de Contenidos de no ficción de HBO Max, mientras que María Rubio y Zaida Serrano-Piedecasas ejercen como productoras ejecutivas por parte de la plataforma.