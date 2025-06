La protagonista de The Boys Erin Moriarty (Starlight) revela que padece la enfermedad de Graves

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Erin Moriarty, la actriz que en la serie de Prime Video The Boys encarna a Annie January/Starlight (Luz Estelar), ha revelado en sus redes sociales que padece la enfermedad de Graves, un trastorno del sistema inmunológico que provoca una sobreproducción de hormonas en la tiroides. La actriz ha recalcado su mejoría tras el inicio del tratamiento y ha aprovechado para animar a sus seguidores a no "aguantarse" el sufrimiento.

"Las enfermedades autoinmunes se manifiestan de forma diferente en cada persona. Tu experiencia será diferente a la mía. Mi experiencia será diferente de la tuya. Quizás mucho, quizás poco", comenzaba escribiendo la intérprete en su cuenta de Instagram. "Una cosa sí puedo decir: si no lo hubiera achacado todo al estrés y la fatiga, me habría dado cuenta antes", añadía.

La actriz revelaba que hacía un mes le diagnosticaron la enfermedad de Graves pero que, "a las 24 horas de empezar el tratamiento", sintió que "la luz volvía a encenderse" y "desde entonces no ha dejado de aumentar". "Si la tuya se está atenuando, aunque sea ligeramente, ve a que te examinen. No te 'aguantes' y trasciende el sufrimiento; mereces estar a gusto. Esta mierda ya es bastante dura", terminaba.

Junto al texto, Moriarty publicaba una serie de fotos que incluían capturas de pantalla de mensajes que había enviado a sus padres. "Lo digo en serio; realmente necesito alivio. Esta noche tengo náuseas. Me siento tan en la mierda y alejada de lo que soy, no puedo vivir así para siempre. O tanto tiempo. Ya no hay momentos, ni siquiera 5 segundos, en los que me sienta normal. Nunca he tenido eso. Ni uno. No es sólo fatiga, es un inefable grito de auxilio en todo el sistema y no sé cuánto tiempo podré permanecer en este estado", rezaba uno de los mensajes que la actriz envió a su madre.

En otra de las imágenes, la intérprete escribía a su padre asegurando encontrarse mucho mejor, siendo su pensamiento, a partir de ese momento: "Maldita sea, ¿así es como debo sentirme? ¡Me lo he estado perdiendo!"

Moriarty regresará en la cuarta y última temporada de The Boys como Starlight. Por otro lado, tiene pendiente de estreno el thriller Lips Like Sugar y la cinta de terror True Haunting.