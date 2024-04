El protagonista de Shogun abre la puerta a la temporada 2

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Shogun, la épica serie de FX basada en la novela de James Clavell, ha concluido su andadura en Disney+. Y tras su colosal final, uno de sus principales protagonistas, Hiroyuki Sanada, quien interpreta en Shogun al señor feudal Yoshii Toranaga, se ha lanzado a abordar si existe la posibilidad de una segunda temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Todos los personajes que aparecen en la serie y en la novela de Clavell son ficticios. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran basados en figuras reales que marcaron el devenir de Japón en aquellos turbulentos años.

Es por esto mismo que Sanada cree firmemente en que una temporada 2 de Shogun no es del todo descartable tras finalizar exactamente donde termina el relato original. "No tenemos más novelas de James Clavell, pero tenemos historia real. Los japoneses saben lo que pasó después. Por lo que, ¿quién sabe?", dejó caer.

"Es posible. Pienso que depende del enfoque. No lo sé. Tenemos un arquetipo del que sé todo lo que pasa hasta su final. Pero esta es una serie original y ficticia, ¿verdad? Seguíamos la novela para la temporada 1 en vez de guiarnos solo libros de historia. Por lo que se trata de una ficción", remarcó, dejando así abierta la puerta a futuras entregas de Shogun que tomarían como base los hechos históricos posteriores.

Las declaraciones del actor y curtido artista marcial van en perfecta sintonía con las ofrecidas por Justin Marks y Rachel Kondo, los creadores de la serie. El pasado mes de marzo le revelaban a The Hollywood Reporter que, si bien no descartaban una segunda temporada, la ficción terminaba en el mismo punto que el relato de Clavell, aunque, esto no quita para que sus diez episodios puedan servir como un punto de partida para futuras producciones.

Es más, tras cumplir su ambicioso propósito de ser quien inicie, en Edo, una nación libre de guerras y una era de gran paz, en el décimo e impactante último episodio de la serie, no sería descartable una segunda tanda de episodios centrados en profundizar en la ya de por sí, compleja relación de Toranaga con John Black Thorne (Cosmo Jarvis).

Pero, teniendo en cuenta que todas las tramas de Shogun se cerraban siguiendo la novela de Clavell, una temporada 2 de la serie parece algo bastante improbable.