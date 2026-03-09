Tres mecánicos dejan a España sin fútbol en hilarante tráiler de Por cien millones

Tres mecánicos dejan a España sin fútbol en tráiler de Por cien millones - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Por cien millones, serie que recrea, en clave de comedia, el surrealista secuestro del futbolista Enrique Castro 'Quini', se estrenará en Movistar Plus+ el 26 de marzo, tras su paso por el Festival de Málaga.

La ficción del creador de Aída y 7 vidas, Nacho G. Velilla, y Oriol Capel, colaborador junto a Velilla en estos y otros proyectos, ha lanzado su tráiler oficial. En él, Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara idean, movidos por la desesperación, un caótico plan por el que están dispuestos a arriesgarlo todo.

"Dejar a España sin fútbol, ¿tú sabes lo que es eso?", proclama el personaje de Sanz en el adelanto, de poco más de minuto y medio de duración. La trama de la serie, inspirada en hechos reales, sigue a tres mecánicos zaragozanos que en 1981, asfixiados por las dificultades económicas, concibieron un plan desesperado: raptar al máximo goleador de la Liga, el delantero del FC Barcelona, y exigir un rescate de cien millones de pesetas.

Los tres episodios que componen la ficción verán la luz de forma simultánea en Movistar Plus+ el 26 de marzo. Arévalo, Sanz y Guevara encabezan el elenco dando vida a los tres secuestradores, junto a Agustín Otón en el papel de Quini.

Completan el reparto Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros.

"Esta es la historia de uno de los secuestros más famosos de la historia de España, el de Enrique Castro 'Quini', delantero centro del FC. Barcelona, que desapareció el 1 de marzo de 1981 tras marcar dos goles al Hércules en el Camp Nou y apareció veinticuatro días después en un zulo en un taller mecánico en un barrio humilde de Zaragoza.

Pero, sobre todo, es la historia de Alfonso, Raúl y Salva, tres currantes en paro que quisieron salir de una situación económica desesperada y descubrieron, por las malas, dos cosas: que la vida no es como las películas, y que ser malo, cuando eres bueno, no es tan fácil como parece", reza la sinopsis de la serie.

Por cien millones es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Felicitas Media.