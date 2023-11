Arranca el rodaje de Muertos S.L, nueva serie de los creadores de Aquí no hay quien viva y Machos alfa, para Movistar

Arranca el rodaje de Muertos S.L, la nueva serie de los creadores de Aquí no hay quien viva y Machos alfa, para Movistar

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Tras arrasar con comedias de éxito como Aquí no hay quien viva o Machos alfa, sus creadores Laura y Alberto Caballero, ruedan desde comienzos de octubre Muertos S.L., una comedia ambientada en una funeraria familiar. La serie nueva serie original de Movistar Plus+ llegará a la plataforma en algún punto de 2024

Muertos S.L es una 'sitcom' de ocho episodios de treinta minutos de duración) protagonizada por Carlos Areces (El pueblo, La que se avecina), Adriana Torrebejano (Cristo y Rey, Sin huellas), Diego Martín (Supernormal, Un novio para mi mujer) y Amaia Salamanca (Todos mienten, La piel del tambor). La ficción cread por Alberto Caballero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Daniel Deorador y dirigida por Laura Caballero seguirá el día a día de una empresa funeraria.

"Nos apetecía mucho hablar sobre este tema, quizás es la crisis de la mediana edad, que ya te pone en contacto con tu propia mortalidad. Además, queríamos hacer una serie de ambiente laboral, que era una de las pocas convivencias que nos faltaban por tratar", señalan los hermanos Caballero acerca de la serie.

"Estamos muy emocionados con la posibilidad de trabajar con Movistar Plus+. Era algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo", aseguran los creadores de Aquí no hay quien viva. "Queríamos encontrar un equilibrio entre la máxima calidad de factura pero también pasarlo bien grabando, y todo esto ha confluido en 'Muertos S.L.'. Estamos muy agradecidos a Movistar Plus+ por la confianza y la libertad creativa", señalarón.

"Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa", reza la sinopsis oficial.

La serie también contará en su reparto con Ascen López (El Inmortal, Un mundo normal), Salva Reina (Si lo hubiera sabido, Allí abajo), Aitziber Garmendia (El enjambre), Gerard B. Fillmore (Reyes de la noche, 'Historias lamentables, Roque Ruiz (El pueblo,El desorden que dejas), Lorea Intxausti (Go!azen), Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó), Bárbara Santa-Cruz (Los buenos modales, Bosé), Lucía Quintana (Matadero) y Juan Miguel Bataller (Madres, Tarde para la ira).