Primeras imágenes de Muerte en Llanes, nuevo true crime de SkyShowtime con Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz

Archivo - Primeras imágenes de Muerte en Llanes, la nueva serie de SkyShowtime con Javier Gutiérrez como uno de sus protagonistas - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya por La isla mínima y El autor, encabeza el reparto de Muerte en Llanes, la nueva serie española original de SkyShowtime. La plataforma ya ha lanzado las primeras imágenes oficiales de la ficción, basada en el mediático crimen real que tuvo lugar en la localidad asturiana y que también contará con María Vázquez (Matria) e Isak Férriz (Ciudad de Sombras) como protgaonistas.

La miniserie, creada y escrita por Jesús Mesas Silva (Estoy vivo) y dirigida por Gerardo Olivares (Entrelobos), narra la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en torno al asesinato del concejal de Llanes Javier Ardines. Precisamente, las primeras imágenes muestran al trío protagonista -Gutiérrez, Vázquez y Férriz- equipado con chalecos de este cuerpo de seguridad.

Además de fotografías vinculadas con la investigación, como el interior de una comisaría o un tablero de corcho repleto de documentos, también puede verse a otros miembros del reparto en distintas localizaciones, como un restaurante o un despacho.

LA SERIE BASADA EN EL ASESINATO DEL CONCEJAL DE LLANES

"El 16 de agosto de 2018 Javier Ardines, concejal del Ayuntamiento en Llanes, aparece muerto a cien metros de su casa. El caso salta rápidamente a los medios de comunicación y la Guardia Civil comienza una investigación en la que pronto aparecen rivalidades políticas, oposiciones amañadas y algunas enemistades. El caso da un importante giro cuando surgen nuevos indicios que resultan ser reveladores: un triángulo pasional que nadie hubiera imaginado", reza la sinopsis oficial de la ficción, que tendrá seis episodios y que todavía no cuenta con fecha de estreno oficial.

Completan el reparto de Muerte en Llanes nombres como Urko Olazábal (Soy Nevenka), Irene Anula (Ni una más), Jone Laspiur (Ane), Ana Wagener (La última noche en Tremor), Natalia Verbeke (Todos mienten), Jorge Bosch (Las abogadas), Carlos Lorenzo (Águila Roja), Miren Gaztañaga (Maspalomas) y Yune Nogueiras (Akelarre).