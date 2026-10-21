Arranca el rodaje de El susurro del fuego, la cuarta serie de Netflix basada en una novela de Javier Castillo

Arranca el rodaje de El susurro del fuego, la cuarta serie basada en una novela de Javier Castillo- NETFLIX

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de El susurro del fuego, la nueva miniserie de Netflix basada en la novela homónima de Javier Castillo. El thriller, ambientado en Tenerife, se centra en la investigación abierta tras hallar el cuerpo de una joven astrofísica en el Teide. La ficción aún no cuenta con fecha de estreno.

Este thriller dramático está protagonizado por Inma Cuesta (Berlín y la dama del armiño, Si es martes, es asesinato), Alejandro García (El cuco de cristal, El inmortal), Iván Pellicer (Legado, Querer), Zoe Bonafonte (Ruega por nosotras, El 47) y Alicia Armenteros (La vida breve, El cuco de cristal). Completan el reparto Guillermo Bedward (Sacamantecas, Perverso), Nico Romero (Legado, Antidisturbios) y Jaime Zataraín (Intimidad, Nos vemos en la otra vida), entre otros.

"Laura, cuyo cuerpo aparece en el Parque Nacional del Teide. Su hermano mellizo, Mario, que lleva un año luchando contra un cáncer, y la sargento de la Guardia Civil Candela Oramas emprenden, por separado, una investigación para descubrir qué ocurrió aquella noche. Entre la ciencia y la fe, la razón y el misterio, cada respuesta abre una nueva incógnita: ¿cuántos secretos escondía Laura?", adelanta la sinopsis de la producción que cuenta con un total de cuatro capítulos.

La miniserie está dirigida por Laura Alvea y José Ortuño, con guion de Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig. Alberto Félez y Cristina Sutherland ejercen como productores ejecutivos por parte de Atípica Producciones. El rodaje tendrá lugar en diversas localizaciones de Tenerife y Madrid.

JAVIER CASTILLO SACA UN NUEVO THRILLER

El susurro del fuego supone la cuarta adaptación de una novela de Javier Castillo en Netflix, tras La chica de nieve, El juego del alma y El cuco de cristal.

El escritor ya está inmerso en el lanzamiento de su nueva novela, Espinas en el aire, que saldrá a la venta el 24 de noviembre. "Creo que será mi novela más especial", añade en la descripción del vídeo publicado en Instagram sobre el anuncio.