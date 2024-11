Primeras imágenes del final de El cuento de la criada

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Tras su quinta temporada, que concluyó hace ya dos años, El cuento de la criada regresará con una sexta y última entrega que llegará a Hulu en la primavera de 2025. Mientras tanto, ya han salido a la luz las primeras imágenes de los nuevos episodios con los que se despedirá la serie protagonizada por Elisabeth Moss.

Estrenada a finales de 2022, la quinta temporada de El cuento de la criada mostró a June Osborne afrontando las consecuencias del asesinato del comandante Waterford, el alto cargo del régimen de la República de Gilead, al que da vida Joseph Fiennes.

Para ir abriendo boca, Hulu ha lanzado, a través de Instagram, unas sorprendentes imágenes de la temporada final de la serie, basada en la novela de Margaret Atwood. La primera de ellas es quizá también la más reveladora, ya que muestra al personaje de Moss, Osborne, sonriendo mientras sostiene a un recién nacido entre sus brazos.

En la segunda imagen, puede verse a Samira Wiley (Orange is the New Black) encarnando una vez más a Moira Strand, con semblante de extrema preocupación y, tras ella, una figura borrosa. Sin embargo, estos no son los únicos rostros que regresarán en los episodios finales de la ficción creada por Bruce Miller en la que también estará la otra gran protagonista, la viuda Serena Joy Waterford de nuevo interpretada por Yvonne Strahovski.

Otra de estas tomas muestra a Max Minghella (Babylon) en el papel del comandante Nick Blane, que tras su romance con June, se revela como un espía de Gilead. También aparece Ann Dowd (El exorcista: Creyentes) como la tía Lydia, uno de los rostros más detestables del régimen de Gilead, con su trémula sonrisa y su fanatismo religioso.

La temporada 6 de El cuento de la criada también contará con Bradley Whitford (El ala oeste de la Casa Blanca), Madeline Brewer (You), Sam Jaeger (El diablo en Ohio) y Josh Charles (The Good Wife). Además, Moss, quien ya dirigió varios episodios de la serie, ha vuelto a ponerse tras las cámaras para dirigir los dos primeros capítulos de esta entrega, mientras que el tercero estará dirigido por David L. Moss.