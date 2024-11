Javier Bardem toma el testigo de Robert De Niro y Robert Mitchum en el remake televisivo de El cabo del miedo

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Tras triunfar en Netflix con Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, Javier Bardem ficha ahora por Apple TV+ para protaonizar el el remake televisivo de El cabo del miedo. Nick Antosca, responsable de producciones de 'true crime' como A Friend of the Family y The Act, será el showrunner de esta serie, que tiene por productores a Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Esta nueva versión de la novela de 1957 escrita por John D. MacDonald, que según informa The Hollywood Reporter constará de 10 episodios, es descrita como un tenso thriller hitchcockiano cuya mirada se adentrará en la actual obsesión de los estadounidenses con los crímenes reales.

No obstante, tanto la trama como los personajes de esta nueva adaptación de El cabo del miedo seguirán siendo idénticos a los de sus versiones cinematográficas anteriores. Así, el feliz matrimonio de abogados Amanda y Steve Bowden se verá atormentado cuando el sanguinario asesino Max Cady, a quien interpretará Bardem, regrese nuevamente a sus vidas tras salir de la cárcel.

Bardem tomará así el testigo de Robert Mitchum, que encarnó a la primera versión cinematográfica del legendario villano en El cabo del terror, primera y aclamada adaptación de la novela que John Lee Thompson (Los cañones de Navarone) dirigió en 1962 con Gregory Peck y Polly Bergen completando el trío protagonista.

Fue el propio Scorsese quien dirigió en 1991 otra adaptación de la novela de MacDonald protagonizada por Robert De Niro como el temible Max y con Nick Nolte y Jessica Lange en los otros dos papeles principales. La cinta ya contó con el respaldo de Amblin Entertainment, la productora de Spielberg.

Bardem que ya se alzó en 2008 con el Oscar a mejor actor por su papel del temible Anton Chigurh en No es país para viejos, tiene larga y sobrada experiencia encarnado a villanos como el deleznable asesino y violador Romero Dolorosa en Perdida Durango (1997), el mafioso Felix en Collateral (2004) o el maquiavélico Silva que puso en jaque al James Bond de Daniel Craig en Skyfall (2012).

Tras completar el rodaje del filme sobre la Fórmula 1 para la plataforma junto a Brad Pitt, el actor español tiene pendiente el rodaje de El ser querido, un drama sobre el mundo del cine dirigido por Rodrigo Sorogoyen en el que compartirá protagonismo con Victoria Luengo.

Esta serie de El cabo del miedo marcará la segunda colaboración entre Apple TV+ y Amblin, la productora de Spielberg, tras la aplaudida Los amos del aire, ficción centrada en los pilotos del 100.º Grupo de Bombardeos que combatió en la Segunda Guerra Mundial. La relación de la plataforma con Scorsese también es muy fluida ya que no en vano Apple fue el hogar de su más reciente película, Los asesinos de la Luna. Tanto Bardem como el propio Antosca ejercerán como productores ejecutivos de la serie.