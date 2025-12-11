Carolina Yuste y Javier Gutiérrez protagonizarán el thriller judicial Ardora, nueva serie original de Movistar Plus+

Carolina Yuste y Javier Gutiérrez protagonizarán 'Ardora', nueva serie original de Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Carolina Yuste y Javier Gutiérrez protagonizan el thriller Ardora, una nueva serie de Pepe Coira y Fran Araújo, responsables de títulos como Rapa y La canción, para Movistar Plus+. El rodaje de la serie, que contará con cinco capítulos de unos 50 minutos de duración, comenzará en enero de 2026 y se extenderá a lo largo de 12 semanas en la provincia de A Coruña.

"'Ardora' es un drama criminal con el que quisimos adentrarnos en el territorio donde acaban dirimiéndose muchos de nuestros problemas de convivencia. El territorio de los abogados, los jueces, las fuerzas de seguridad y las leyes. Un universo lleno de códigos donde finalmente, claro, opera el factor humano", señalan Coira y Araújo en un comunicado remitido por Movistar Plus+ en el que los creadores también adelantan que 'Ardora' "habla de cómo la ley puede mezclarse con intereses, abusos de poder y prejuicios".

Y es que la serie, ambientada en A Coruña, seguirá los pasos de Estela Otero "una abogada que cree que puede con todo" encarnada por la dos veces ganadora del Goya Carolina Yuste (La infiltrada, Carmen y Lola), y "de un policía que no cree en nada", el comisario Luis Rouco que estará interpretado por el también dos veces ganador del Goya Javier Gutiérrez (El autor, La isla mínima).

"Estela (Yuste), abogada en el turno de oficio de A Coruña, ha de defender a Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. El caso parece sencillo. Todo apunta a que es culpable y que Estela podrá dedicar sus energías a atender su compleja vida personal. Durante el proceso, Estela tiene que enfrentarse a Luis (Gutiérrez), un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad", reza la sinopsis oficial de la nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo.