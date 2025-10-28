Arranca el rodaje de El profesor, película basada en hechos reales con Javier Gutiérrez y Gonzalo de Castro

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje del El profesor, la comedia con tintes dramáticos protagonizada por Javier Gutiérrez y Gonzalo de Castro. Dirigida por Daniel Castro, el filme basado en hechos reales reflexiona sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer a través de la historia de un solitario profesor que comienza una relación a distancia con una modelo veinte años menor que él.

El profesor supondrá todo un reto interpretativo para Gutiérrez, ya que la mayor parte de la película compartirá espacio únicamente con una pantalla del ordenador. "Me llamó la atención de El Profesor que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos", destaca el ganador de dos Premios Goya a mejor actor por El autor y La isla mínima.

Hasta el 14 de noviembre, el rodaje de la serie tendrá lugar en diversas localizaciones del Principado de Asturias, incluyendo el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, el campus del Milán, el edificio Calatrava, el casco histórico de Avilés y el Centro Niemeyer. Cinco días más tarde, el 19 de noviembre, comenzará la segunda fase de la filmación en Bogotá (Colombia) hasta el 27 de noviembre.

Castro se pone al frente de su tercer proyecto como director tras la serie Abducidos (2018) e Ilusión (2013). En palabras del propio realizador y guionista, el origen de El profesor fue una historia que leyó sobre "un hombre culto, inteligente y prestigioso que se enamoró de una modelo mucho más joven que él y con la que se escribió durante meses por Internet.

Pese al escepticismo de su entorno, él estaba viviendo, por fin, una historia de amor. Una historia que le hizo mejor, más feliz, más valiente, una historia improbable que le llevó a viajar a la aventura", explica el guionista de series como Celeste o Vota Juan, que define le profesor como "una comedia con tintes dramáticos - o un drama con tintes cómicos-, sobre la necesidad universal de ser queridos".

"Carlos, un profesor universitario solitario, se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada... solo por chat. A pesar de que lo de Claudia parece demasiado bonito para ser cierto, Carlos lo arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real", reza la sinopsis oficial del filme.

El profesor es una producción de Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE, en coproducción con Vaya Films (Colombia), con la participación de Atresmedia y Netflix y la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid.