Primeras imágenes de Anya Taylor-Joy en su nueva serie, Lucky

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Lucky, la serie de Apple TV+ que adaptará el bestseller homónimo de Marisa Stapley, acaba de arrancar su rodaje en Las Vegas antes de continuar en Los Ángeles. A modo de aperitivo, la plataforma ha sacado a la luz unas jugosas primeras imágenes con Anya Taylor-Joy y Drew Starkey, quienes dan vida a sus respectivos protagonistas, Lucky Armstrong y Cary.

En la primera de dichas imágenes, se puede ver a Joy, quien ganó en 2021 el Globo de Oro a mejor actriz en una miniserie por Gambito de dama, irreconocible con su cabello pelirrojo y luciendo un vestido tan lujoso como atrevido, mientras parece estar esperando a alguien en uno de los paseos de la ciudad. La segunda revela que a quien aguarda Lucky con suma impaciencia es su apuesto marido Cary, al cual encarnará Starkey en la serie de Apple TV+.

Neon lights up on production.



Anya Taylor-Joy confronts a dark criminal past in an adaptation of the New York Times best-seller.



Lucky — A new limited series coming to Apple TV+ pic.twitter.com/Zv4gbo2jQu