Primeras críticas de James Bond, Sin tiempo para morir: "La mejor de Daniel Craig"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

La última película de Daniel Craig como James Bond, Sin tiempo para morir, está a punto de llegar a las salas y algunos medios han podido ver con antelación el filme. En Estados Unidos, la prensa especializada ya ha disfrutado de la cinta y ha compartido sus primeras reacciones en la red.

A pesar de que debido a diferencias creativas y a la crisis sanitaria del COVID-19 la película se ha retrasado casi dos años, parece que la espera ha merecido la pena. La mayoría de las opiniones son bastante positivas, llegando a ser considerada por algunos críticos como una de las mejores de la etapa de Craig.

Prácticamente todas las voces coinciden en que el filme sirve como una más que digna despedida para el intérprete, con una trama "inesperadamente emotiva" que ahondara en el trasfondo del personaje. Erik Davies, de Fandango, ha considerado la cinta como "una reflexión en torno hasta qué punto el mundo aún necesita a James Bond", mientras que Clayton Davis de Variety la considera "la mejor de Daniel Craig".

The final entry of Daniel Craig's time as James Bond is the finest of his tenure. #NoTimeToDie is effective in action, emotional beats and once again, an artisan mastery helmed by Linus Sandgren, Tom Cross and the sound team. Highly enjoyable & I'm NOT a typical Bond enthusiast. pic.twitter.com/rgRy423hKV — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) September 28, 2021

So #NoTimeToDie is AWESOME! Classic Bond, classic villain, classic gadgets & a story that seems to question how much we still need James Bond to save the day. Terrific writing & stunning direction from Cary Joji Fukunaga. Loved every second! A perfect finale for Daniel Craig pic.twitter.com/tZr1JRMhqh — Erik Davis (@ErikDavis) September 28, 2021

NO TIME TO DIE: Need more time to process, but I really liked it a lot — def better than Quantum & Spectre. It’s #DanielCraig’s most grounded and — dare I say it? — most intimate take on #JamesBond with a powerful, unexpected & very emotional payoff. Def worth the wait! pic.twitter.com/q5ladwndg0 — Scott Mantz (@MovieMantz) September 28, 2021

No Time to Die ends Daniel Craig’s time as James Bond in epic style. It’s everything you want out of 007, including a bit of emotion. It’s long, but it earns your time. Well worth the wait!@007 #NoTimeToDie #NoTimetoDiepremiere #DanielCraig #JamesBond #BondPremiere #Bond pic.twitter.com/eBJmhhPXKx — Joey Magidson (@JoeyMagidson) September 28, 2021

A pesar de esto, varios críticos coinciden en que, a pesar de que el filme está pensado para hacer brillar a Bond, Rami Malek, quien da vida Lyutsifer Safin se convierte en el centro de atención cada vez que irrumpe en pantalla.

NO TIME TO DIE ends this era of James Bond with a grand & spectacular finale. Wraps up the plots from previous films while pushing the boundaries of what the character can deliver. Rami Malek is one creepy Bond villain. Exciting, well-crafted & emotional. A toast to Daniel Craig! pic.twitter.com/80hLbNaGPQ — Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) September 28, 2021

Del mismo modo, la crítica ha alabado el personaje de Ana de Armas en la película, aunque lamentan que no tenga más tiempo para desarrollarlo.

Ana de Armas hands down best part of #NoTimeToDie . Tragically is only in one sequence. Funny and sexy and she gets to blow up stuff. pic.twitter.com/GB2xW08wyo — Matt Donnelly (@MattDonnelly) September 28, 2021

NO TIME TO DIE is great but, like all movies, could always use more Ana de Armas. — Jenelle Riley (@jenelleriley) September 28, 2021

GIVE ANA DE ARMAS EVERY ROLE EVER. I wish she was in #NoTimeToDie more but my God, she was perfect! Hilarious and a bad ass. I love her. Phoebe Waller-Bridge is heavily felt and that's a GREAT thing. And Daniel Craig...wow. Bravo 007, bravo!! 👏🏼 👏🏼 👏🏼 pic.twitter.com/npvNSQ2P8D — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) September 28, 2021

Por último, varias reseñas señalan que Sin tiempo para morir tiene un sabor muy clásico que recordará a los fans algunos de los mejores momentos de la saga, llegando a visitar lugares que resultarán familiares a los fans.

NO TIME TO DIE is a pretty enthralling Bond adventure with entertaining set pieces and flavors of classic moments in the franchise that will make diehards happy. Surprisingly emotional at times too. It’s an ambitious entry that gives Craig’s tenure a well-earned sendoff. pic.twitter.com/McAkn76zDy — Josh Parham (@JRParham) September 28, 2021

Dirigida por Cary J. Fukunaga, 'Sin tiempo para morir' es la última aventura del James Bond de Daniel Craig. Junto con el actor, completan el reparto Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw y Jeffrey Wright.