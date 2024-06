Primer adelanto de Batman: Caped Crusader, la resurrección de la mejor serie del caballero oscuro

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Tras ser cancelada el año pasado por HBO Max antes de que llegara siquiera a arrancar su producción, Batman: Caped Crusader, desembarcará en Amazon Prime Vídeo. Y ya ha salido a la luz un primer teaser de esta serie en clave de animación producida por J. J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm que llegará el próximo 1 de agosto a la plataforma de streaming.

A través de su cuenta en X, la propia plataforma de streaming ha brindado a los fans un vistazo en mayor profundidad a esta nueva ficción que aspira a recoger la antorcha de la emblemática, Batman: la serie animada, emitida entre 1992 y 1995.

El adelanto con una grave voz en off diciendo que "una máscara puede ocultar quién eres o sacar a relucir quién eres realmente", mientras muestra, en glorioso blanco y negro, distintos escenarios de Gotham.

Nada más aparecer la cabecera de la serie, cuyo diseño recuerda al de un serial televisivo de los años 40, el vídeo anuncia al reparto de la serie, entre quienes se encuentran, McKenna Grace, Tobey Stephens, Christina Ricci, Gary Anthony Williams, Minnie Driver o Hamish Linklater, aunque sin llegar a desvelar a quienes interpretan.

The names behind the heroes and villains of Batman: Caped Crusader, premiering August 1 pic.twitter.com/pJ5ta1o7nI

Es entonces, cuando, al final del clip, se descubre que Linklater, protagonista de la popular serie Misa de Medianoche no solo es la voz en off, sino que pronuncia la mítica frase "Yo soy Batman", confirmando así, que será él quien interprete al caballero oscuro en Caped Crusader tomando el testigo del fallecido y ya legendario Kevin Conroy.

Además de este primer teaser, la revista Vanity Fair ha lanzado varias imágenes en las que aparecen Selina Kyle/Catwoman, Bruce Wayne/Batman, Alfred y una tétrica Harley Quinn.

There's a new Batman, Catwoman, and Harley Quinn in town—meet the voices of the new retro-noir series ‘Batman: Caped Crusader.’



Take an exclusive look at the series: https://t.co/44J712eqdw pic.twitter.com/hZIorijxDr