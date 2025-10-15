La nueva serie de Batman de Matt Reeves promete un Joker "muy diferente"

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Aparte de estar desarrollando la secuela de The Batman, Matt Reeves se encuentra inmerso en otros proyectos de DC Studios. El cineasta ejerce como produtor en títulos como Clayface, Dynamic Duo y la serie de animación Batman: El cruzado enmascarado (Caped Crusader), que ya prepara su segunda temporada. Nuevos capítulos que, según ha adelantado uno de sus creadores, presentarán una versión del Joker "muy diferente" de lo anteriormente visto.

"Creo que será una nueva visión del Joker para quienes solo conocen... Si Joker comienza con Mark Hamill y Jack Nicholson, esta visión del Joker será muy diferente para ellos", señaló James Tucker en una entrevista concedida a The Direct. "Pero para las personas que han leído cómics durante mucho, mucho, mucho tiempo, no lo será. Creo que algunas personas lo reconocerán y dirán: 'Ah, ya veo lo que están haciendo'. Y otras dirán: 'Vaya, esto es diferente'. Pero creo que todo es Joker", explicó.

La primera temporada de Batman: El cruzado enmascarado, ficción que aspira a ser la sucesora de la mítica Batman: la serie animada, emitida entre 1992 y 1995, llegó a Prime Video el pasado 2024. La entrega, que contó con una versión femenina de El Pingüino y la aparición de la icónica compañera del Joker, Harley Quinn, preparó la llegada del Príncipe Payaso del Crimen en los últimos compases de su episodio final, en los que una figura observaba a un grupo de rehenes morir de risa.

Por el momento, la segunda temporada de la ficción no tiene fecha de estreno, aunque Tucker ha asegurado que están dando los "toques finales" a la entrega, que debería aterrizar en la plataforma "en algún momento de 2026".

En cuanto a la participación de Reeves en la serie de animación, el showrunner apuntó que "no se les pidió que imitaran lo que él estaba haciendo". "Ha sido muy comprensivo, ya que entiende que nuestra serie es independiente de lo que él hace en el cine, comprende de dónde provienen nuestras influencias y lo acepta", añadió, observando que, lo único que comparten ambas visiones del caballero oscuro es el enfoque "más detectivesco" y "un tono general oscuro".

Así pues, es de esperar que, sea como sea la versión del Joker en Batman: El cruzado enmascarado, no sea indicativo de qué esperar del villano en la saga de Reeves. Se desconoce si el cineasta optará por recuperar al personaje de Barry Keoghan, que ya presentó en The Batman en una escena eliminada.