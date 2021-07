Primera imagen de Hawkeye, que ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Disney+ ha lanzado la primera imagen oficial y ha puesto fecha de estreno Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón con la que intentará repetir los éxitos de Wandavisión, Falcon y el Soldado de Invierno y Loki. La nueva serie de Marvel Studios protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld verá la luz en el servicio de streaming el miércoles 24 de noviembre.

La serie, en la que Clint Barton (Renner) pasará el testigo a Kate Bishop (Steinfeld), sigue así la estela de Loki, que cambió su día de estreno semanal al miércoles, frente a Wandavisión y Falcon y el Soldado de Invierno, cuyos capítulos vieron la luz los viernes.

Junto con la fecha de estreno, también se ha publicado, vía EW, la primera imagen oficial de los dos protagonistas de la serie de Marvel Studios. En la instantánea, Bishop y Clint aparecen reunidos en lo que parece ser su área de entrenamiento de tiro con arco.

"Hawkeye nunca pierde el arco y la flecha, así que no te pierdas a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld en este primer vistazo exclusivo de EW a Hawkeye de Marvel Studios. La nueva serie original comienza a emitirse el miércoles 24 de noviembre en #DisneyPlus", reza el mensaje compartido por la plataforma en sus redes sociales.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look at Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/B2O358r7nP