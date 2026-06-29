Prime Video renueva Todos nuestros años por una segunda temporada, que se centrará en Charlie - PRIME VIDEO

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Ha pasado menos de un mes desde que Todos nuestros años se estrenó en Prime Video y la plataforma de streaming ya ha renovado la serie por una segunda temporada. Esta nueva tanda de episodios adaptará la segunda novela de la saga escrita por Carley Fortune, Un verano dorado, cuya trama se centra en el personaje de Charlie, el hermano de Sam.

Protagonizada por Sadie Soverall y Matt Cornett, la primera temporada de Todos nuestros años está basada en la novela superventas de Fortune Todos nuestros veranos, que permaneció durante 16 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times.

La trama seguía a Percy Fraser (Soverall) y Sam Florek (Cornett), que se reencuentran una década después de su ruptura, cuando Percy regresa a su pueblo natal tras el fallecimiento de Sue (Elisha Cuthbert), la madre de Sam y Charlie (Michael Bradway).

Según ha confirmado Amazon, esta nueva tanda de episodios adaptará el segundo libro de la saga, Un verano dorado, centrando su trama en el personaje de Charlie, al tiempo que "continuará explorando las historias y los personajes favoritos de los fans de la primera temporada".

TODOS NUESTROS AÑOS TEMPORADA 2 ADAPTARÁ EL SEGUNDO LIBRO DE LA SAGA

"La acogida que ha tenido Todos nuestros años ha sido realmente extraordinaria, lo que refleja el atractivo universal de la narrativa de Carley Fortune y la profunda conexión que el público ha establecido con el mundo de Barry's Bay", ha declarado Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios, expresando su agradecimiento al equipo de la serie y asegurando que esta temporada supondrá "otro capítulo profundamente emotivo e inolvidable".

Junto a Soverall, Cornett y Bradway, completan el reparto de la temporada 2 Aurora Perrineau, Abigail Cowen y Joseph Chiu.

Amy B. Harris continuará como showrunner en los nuevos episodios, que aún no cuentan con fecha oficial de estreno. Fortune, autora de los libros en los que se basa la serie, ejerce como productora ejecutiva junto a Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens y Grace Gilroy.