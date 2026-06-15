Elisha Cuthbert protagoniza Todos nuestros años: "He aprendido a no tomarme las cosas demasiado en serio" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 15 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Los primeros amores, las segundas oportunidades y los recuerdos que perduran con el paso del tiempo son los pilares de Todos nuestros años, la nueva serie romántica de Prime Video basada en la exitosa novela de Carley Fortune Todos nuestros veranos. Disponible ya en exclusiva en Prime Video, la ficción adapta el fenómeno literario de Fortune, una novela que permaneció durante 16 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times y se convirtió en un éxito viral gracias a BookTok.

Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry's Bay, un pequeño pueblo a orillas de un lago, la serie sigue la relación entre Percy y Sam, dos jóvenes marcados por un amor que desafía al tiempo y a las circunstancias. Sadie Soverall y Matt Cornett protagonizan la producción televisiva de ocho episodios.

Entre los rostros que forman parte de la adaptación se encuentra Elisha Cuthbert, quien da vida a Sue Florek, una figura fundamental dentro de la historia pese a no estar constantemente presente en pantalla. Para la actriz, interpretar a una mujer optimista y cercana supuso una oportunidad para adoptar una perspectiva más relajada ante la vida. "De mi personaje he aprendido a no tomarme las cosas demasiado en serio", explica Cuthbert en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Ser la madre divertida, la madre guay y la madre alegre transmitía una energía fantástica. Fue una buena experiencia para aprender a afrontar las cosas de una manera más ligera y simplemente disfrutar del tiempo con los niños", dice.

La intérprete reconoce que la combinación de romance, nostalgia y emociones intensas fue uno de los grandes atractivos de la producción. "Todos esos temas son muy especiales, y la forma en que se desarrolla la historia es muy romántica, aunque también desgarradora en algunos momentos", apunta.

UNA ADAPTACIÓN FIEL AL LIBRO

Con millones de lectores en todo el mundo y una enorme comunidad de seguidores en redes sociales, la adaptación de Todos nuestros años afronta el reto de satisfacer las expectativas de quienes ya conocen la historia. Sin embargo, Cuthbert piensa que los fans de la novela quedarán satisfechos con el resultado final. "Creo que los fans se llevarán una grata sorpresa al ver lo fielmente que los actores han plasmado a sus personajes en la pantalla, tal como aparecen en la novela", asegura.

"Estarán muy contentos, sobre todo si son fans del libro", concluye la actriz sobre una serie que apuesta por la emoción, la nostalgia y el poder de los recuerdos. Los actores Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway y Joseph Chiu completan el reparto de Todos nuestros años.