Polémica entre los fans de Dragon Ball por los Trunks y Goten adolescentes en Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Super: Super Hero, la nueva película de la mítica saga, ha presentado su cartel oficial. Y entre los personajes que pueblan el póster han llamado poderosamente la atención Goten y Trunks, que tendrán un nuevo aspecto. Una nueva imagen del hijo pequeño de Goku y del vástago de Vegeta que, al parecer, no ha dejado indiferente a nadie y ha dividido al fandom del anime.

Y es que, después de que se corroborarse que ambos personajes estarían en Dragon Ball Super: Super Hero, la nueva entrega cinematográfica de la saga, ahora el cartel ha revelado que lo harán convertidos ya en adolescentes. Algo que responde a las demandas de muchos seguidores de la franquicia, que se preguntaban por qué Goten y Trunks nunca crecían en Dragon Ball Super mientras que sí lo hicieron en Dragon Ball Z.

En la imagen, en la que puede verse a ambos saiyajin a punto de fusionarse, ha creado una singular controversia en la que los fans no han tardado en expresar sus muy diversas opiniones sobre la versión adolescete de Trunks y Goten.

"Goten y Trunks tienen absolutamente 0 en molonidad pero joder, a estas alturas, lo aceptaré", afirmó un usuario

"Goten y Trunks, al fin han crecido. Ya era hora", espetó otro fan.

"Es surrealista ver a Trunks y Goten envejecidos AAAAA en fin... mis hijos", aseveró una seguidora apenada.

"Por fin tenemos a Goten y Trunks envejecidos... pero ¿a qué precio?", se preguntó un usuario indignado.

Aunque se desconoce como encajarán Goten y Trunks en la trama de Dragon Ball Super: Super Hero, los seguidores podrán volver a verlos de nuevo en acción y formando equipo. Además, no serán los únicos en regresar a la franquicia, ya que, Akira Troiyama, el creador de la franquicia también volverá, como guionista del filme que se estrenará el próximo mes de abril en Japón.