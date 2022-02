La película de Dragon Ball Super: Super Hero estará centrada en Gohan y Piccolo

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Akio Iyoku, el productor de Dragon Ball Super: Super Hero, cuyo estreno está previsto para abril de este 2022 en los cines de Japón, asegura que la nueva película de la legendaria franquicia se centrará en los personajes de Gohan y Piccolo.

Ha sido precisamente en Twitter donde la cuenta dedicada al popular anime, DBS Chronicle, trasladó las declaraciones publicadas por el tuit de Iyoku donde confirmó que el protagonismo del esperado filme recaería sobre el poderoso guerrero namekiano y su pupilo, el hijo de Goku.

"Esta vez, la historia se centrará en... Gohan y Piccolo", afirmó el tuit que corroboró así las palabras del productor.

Además, en la publicación puede verse una imagen acompañada de unas declaraciones del propio productor de la nueva película de Dragon Ball Super explicando que el título de la película fue seleccionado para transmitir la idea de que todos en la Tierra son héroes. "Hubo muchas dudas para incluir la palabra 'Super' en el título. Pero queríamos transmitir la idea de que "todo el mundo es un héroe", aseveró.

