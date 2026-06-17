El pódcast de 'true crime' Criminopatía da el salto a Netflix como serie documental - NETFLIX

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Criminopatía, el popular pódcast de 'true crime' dirigido por Clara Tiscar, llegará a Netflix en forma de serie documental. La plataforma de streaming ha lanzado un primer adelanto del proyecto, que ya se encuentra en fase de producción, aunque por el momento no cuenta con fecha oficial de estreno.

En cada episodio, Tiscar se adentrará en las historias de algunos de los crímenes reales que han marcado la historia reciente de España, desplazándose a los lugares en los que ocurrieron los hechos. Su pódcast Criminopatía cuenta con más de 2 millones de reproducciones mensuales y cerca de 100 millones de escuchas acumuladas.

"Estoy entusiasmada con este nuevo reto y con la posibilidad de llevar el universo de Criminopatía al lenguaje documental junto a Netflix. Han sido años investigando y compartiendo historias, y este salto supone una oportunidad para profundizar aún más en los casos y abordarlos desde una nueva dimensión visual y narrativa", explica Tiscar en declaraciones proporcionadas por Netflix.

"Contar con los recursos y la ambición de una producción como esta nos está permitiendo llevar Criminopatía más lejos que nunca, y el resultado está siendo espectacular", adelanta.

CRIMINOPATÍA, EL FÉNOMENO DEL 'TRUE CRIME', LLEGA A NETFLIX

La serie, que centrará cada episodio en un crimen real ocurrido en España, promete abordar los hechos desde una perspectiva analítica, "prestando atención al contexto social y psicológico tanto de las víctimas como de los agresores". A través de testimonios inéditos y "una mirada profundamente inmersiva", la serie "busca comprender no solo qué ocurrió, sino cómo pudo ocurrir, y abre nuevas preguntas sobre las dinámicas, patrones y decisiones que rodearon cada historia".

En cada capítulo de Criminopatía, Tiscar reconstruye los hechos para trasladar al espectador "al corazón de cada caso" y explorar "cómo el horror irrumpe en una comunidad, la sacude y deja una huella que permanece mucho después del juicio".

En estas investigaciones, que prometen contar con un exhaustivo trabajo previo de documentación, la divulgadora se adentra en historias protagonizadas por "algunos de los depredadores más brutales de nuestro país", "figuras que no siempre actúan desde los márgenes, sino que viven camufladas en nuestra cotidianeidad".

La serie documental, producida por You First Originals, está dirigida por Joanna Pardos y creada por la propia Pardos junto a Luis Calvo y Javier Martínez.