¿Está Depredador Dominante Basada En Una Historia Real? La Verdad Sobre Ben, El Asesino De La Película De Netflix - NETFLIX

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Depredador dominante, thriller de supervivencia protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton que plantea una persecución mortal en plena naturaleza australiana. La película sigue a una aventurera que se convierte en el objetivo de un hombre que la obliga a participar en una cacería humana, una premisa que evoca algunos crímenes documentados y abre la incógnita de si está basada en hechos reales.

Aunque ni Sasha (Theron) ni Ben (Egerton) corresponden a personas reales ni el argumento adapta directamente un caso concreto, el personaje interpretado por Egerton sí presenta elementos que recuerdan a asesinos en serie que actuaron en entornos aislados o utilizaron la naturaleza como parte de sus crímenes. Por el momento, los responsables de Depredador dominante no han confirmado si Ben está inspirado en algún criminal real.

En el largometraje dirigido por Baltasar Kormákur (Everest), Ben aparece al principio como un camionero aparentemente inofensivo, pero pronto se revela que es un asesino que ha matado a más de 20 personas. Como se muestra al reproducir con Sasha un ritual de caza humana, su modus operandi consiste en dejar escapar a su víctima en plena naturaleza, darle una breve ventaja mientras suena una canción y, una vez terminada, iniciar la persecución armado con una ballesta. Esta dinámica guarda ciertas similitudes con crímenes documentados.

Uno de los casos que más se ha relacionado con Ben es el de Robert Hansen, conocido como El panadero carnicero, que fue condenado por el secuestro, agresión sexual y asesinato de varias mujeres entre 1972 y 1983. Las autoridades le atribuyeron al menos 17 muertes. Hansen liberaba a algunas de sus víctimas en zonas salvajes de Alaska para después perseguirlas armado con un rifle y un cuchillo, patrón que recuerda a lo que ocurre en Depredador dominante.

Hansen fue arrestado a finales de octubre de 1983, después de que Cindy Paulson, una de sus víctimas, lograra huir y denunciar lo ocurrido a la policía. A mediados de febrero de 1984, Hansen fue condenado a cadena perpetua y permaneció en prisión hasta su muerte en agosto de 2014, a los 75 años.

TAMBIÉN HAY PARALELISMOS CON EL ASESINO MÁS FAMOSO DE AUSTRALIA

También se han señalado posibles paralelismos con Ivan Milat, el asesino en serie más famoso de Australia, conocido como el asesino de los mochileros. Milat fue condenado por secuestrar, torturar y asesinar al menos a dos hombres y cinco mujeres entre 1989 y 1992. Su modus operandi consistía en recoger a autoestopistas, fingir llevarlos a sus destinos y luego llevarlos al bosque de Belanglo, donde los asesinaba. La conexión con el filme procede sobre todo del contexto australiano y del uso de espacios naturales como escenario del terror.

Milat fue detenido en mayo de 1994 después de que Paul Onions, una de sus víctimas, consiguiera escapar y facilitar a las autoridades la matrícula de su vehículo. Tras más de dos años de juicio, Milat fue declarado culpable a finales de julio de 1996 de siete asesinatos y condenado a siete cadenas perpetuas. Murió en octubre de 2019 a los 74 años por causas naturales.

De esta forma, Depredador dominante no adapta un caso real, pero su villano puede evocar a criminales como Hansen o Milat por la forma en que la película vincula el asesinato con la persecución en espacios remotos. En cualquier caso, Ben es un personaje ficticio creado para la cinta y sus responsables no han confirmado las similitudes con asesinos reales.