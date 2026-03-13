"Mi perro bebe vino y no del barato": Jordi Sánchez avisa a Fernando Tejero en el tráiler de Vida perra

Vida Perra PRIME VIDEO - DYNAMO AUDIOVISUAL, PRIME VIDEO

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Vida perra, la nueva serie de Prime Video, se estrenará en la plataforma el 27 de marzo. Para ir calentando motores, la ficción potagonizada por Fernando Tejero y Jordi Sánchez ha publicado el tráiler oficial que sigue a un variopinto grupo de vecinos cuya única conexión, aparentemente, son sus perros.

El avance, de minuto y medio de duración, arranca con una de las divertidas escenas de la serie. En la secuencia, se puede ver a uno de los particulares vecinos, interpretado por Sánchez (Señor, dame paciencia) enseñándole al personaje de Fernando Tejero (El cautivo) cómo su perro bebe vino. "Mi perro bebe vino y no del barato. 12 euros la botella", le explica Sánchez a Tejero, que vuelven a coincidir tras Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

"Tu perra va por ahí oliéndole el culo a todos y lo hace con vicio... la muy perra", le dice en otra escena el personaje encarnado por Clàudia Melo (A muerte) a Carlos Areces (El Pueblo). La serie es una comedia ambientada en un parque para perros que se convierte en el punto de encuentro para un grupo de vecinos, de diferentes edades y circunstancias personales.

"Un parque canino de Madrid se convierte en punto de encuentro para un grupo diverso de vecinos de distintas edades, inquietudes y perspectivas, con trabajos, familias y pasados dispares, unidos por su amor a los perros", adelanta la sinopsis oficial de Vida Perra.

Junto a Tejero, Sánchez, Areces y Melo, completan el reparto de la serie, Ana Morgade (Días mejores), Elvira Mínguez (Todos lo saben), Óscar Lasarte (La cena) y Berta Castañé (Sigue mi voz). Se podrá ver el elenco al completo en los distintos episodios de casi 25 minutos estructurados en varios sketches.