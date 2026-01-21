Primeras imágenes de Rafaela y su loco mundo, con Ingrid García-Jonsson Carlos Areces y Joaquín Reyes

Archivo - Rafaela y su loco mundo - ATRESPLAYER - Archivo
MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -
Rafaela y su loco mundo, la serie basada en el libro de Aníbal Gómez El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, llegará a la pequeña pantalla el próximo 15 de febrero de la mano de Atresplayer. Gomez, quien ejerce además como director junto a Ernesto Sevilla y como actor protagonista, comparte reparto con Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces y Joaquín Reyes entre otros. Entretanto, el proyecto ha desvelado su cartel oficial y sus primeras imágenes.
Con Madrid como escenario, la pintoresca producción, compuesta por 8 episodios de 20 minutos cada uno, se postula como una comedia irreverente que mezcla la estética pop con un ritmo frenético.
"Rafaela es una adolescente en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor, y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.
Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y diversidad funcional; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta", reza la sinopsis de la serie.
Rafaela y su loco mundo cuenta en su elenco con figuras destacadas de la comedia española como Ingrid García-Jonsson (Un amor), que interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces (Muertos S.L.), Aníbal Gómez (Muchachada Nui) y Joaquín Reyes (Cuerpo de élite), que dan vida a sus tres grandes amigas Corpus, Chelo y Debo. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto.
La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.
Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bárbara Castellanos y Jorge Pezzi son los productores ejecutivos de la serie. Tras el guion está Aníbal Gómez, con Daniel del Casar como analista de guion. La Dirección de Producción corre a cargo de Carmela Martínez Oliart.