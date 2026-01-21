Primeras imágenes de Rafaela y su loco mundo, con Ingrid García-Jonsson Carlos Areces y Joaquín Reyes

Archivo - Rafaela y su loco mundo - ATRESPLAYER - Archivo

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Rafaela y su loco mundo, la serie basada en el libro de Aníbal Gómez El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, llegará a la pequeña pantalla el próximo 15 de febrero de la mano de Atresplayer. Gomez, quien ejerce además como director junto a Ernesto Sevilla y como actor protagonista, comparte reparto con Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces y Joaquín Reyes entre otros. Entretanto, el proyecto ha desvelado su cartel oficial y sus primeras imágenes.

Con Madrid como escenario, la pintoresca producción, compuesta por 8 episodios de 20 minutos cada uno, se postula como una comedia irreverente que mezcla la estética pop con un ritmo frenético.

⚠️ Guía para un correcto disfrute de las primeras imágenes de #RafaelaYSuLocoMundo



📲 Seguir a la cuenta oficial



📸 Ver las fotos



🗓️ Ir al calendario y reservar el 15 de febrero para el estreno en #atresplayer https://t.co/SvAjTlNTQ8 — atresplayer (@atresplayer) January 21, 2026

"Rafaela es una adolescente en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor, y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.

Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y diversidad funcional; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta", reza la sinopsis de la serie.

Rafaela y su loco mundo cuenta en su elenco con figuras destacadas de la comedia española como Ingrid García-Jonsson (Un amor), que interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces (Muertos S.L.), Aníbal Gómez (Muchachada Nui) y Joaquín Reyes (Cuerpo de élite), que dan vida a sus tres grandes amigas Corpus, Chelo y Debo. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto.

La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bárbara Castellanos y Jorge Pezzi son los productores ejecutivos de la serie. Tras el guion está Aníbal Gómez, con Daniel del Casar como analista de guion. La Dirección de Producción corre a cargo de Carmela Martínez Oliart.