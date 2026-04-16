Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera, tendrá segunda temporada en Antena 3 - ATRESMEDIA

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Perdiendo el juicio, serie de Atresmedia protagonizada por Elena Rivera que actualmente encarna el final de su primera temporada en Antena 3, tendrá segunda temporada.

Rivera, ganadora del Premio Ondas por su trabajo en Alba, volverá a protagonizar esta nueva entrega producida por Atresmedia. Además, María Togores y Pablo Guerrero regresarán como directores junto a Humberto Miró y Jaime Olías, que dirigen un capítulo cada uno.

La ficción que cuenta de nuevo con un guión firmado por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, se encuentra actualmente en fase de desarrollo de sus nuevos capítulos que contarán con nuevas tramas, conflictos y giros que ampliarán el universo de la serie.

Perdiendo el juicio narra la historia de Amanda, interpretada por Rivera, una prestigiosa abogada cuya vida da un giro radical tras sufrir un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. La protagonista debe enfrentarse a nuevos retos personales y profesionales para salvar su carrera.

Además de Elena Rivera, el elenco principal de la primera temporada ha contado con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. Completan el reparto nombres como María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

ÉXITO DE LA PRIMERA TEMPORADA

Abordando temas como la salud mental, la presión profesional y la reconstrucción personal, y coronada como la serie nacional más vista del Prime Time, Perdiendo el juicio emitirá el último episodio de su primera temporada la noche de este jueves en Antena 3 a las 23:00 horas. La cadena promete un gran giro de los acontecimientos y el esperado juicio de Daniela, encarnada por Carol Rovira.

"El juicio de Daniela comienza con Amanda a cargo de una defensa que carece de pruebas sólidas que la respalden. Sara, en su rol de antagonista e impulsada por el rencor, se encarga de pintar a Daniela como una auténtica viuda negra ante el tribunal.

En un golpe bajo calculado para desestabilizar por completo a Amanda en mitad del litigio, Sara la acorrala en el baño para confesarle que está esperando un hijo de César. Amanda tendrá que luchar con uñas y dientes contra su TOC, el estrés extremo y la crueldad de su rival para salvar la libertad de su hermana y su propia cordura", adelanta la sinopsis oficial del último episodio.