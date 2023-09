Tráiler de Percy Jackson y los dioses del Olimpo: La épica aventura comienza y "vas a tener que ser valiente"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la nueva serie basada en la saga literaria de Rick Riordan, ha lanzado su nuevo tráiler. Un adelanto cargado de aventuras, acción y milogía que comienza a dar pistas sobre la heroica búsqueda en la que los tres protagonistas, Percy Jackson (Walker Scobell), Grover Underwood (Aryan Simhadri) y Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries), están a punto de embarcarse.

"Me llamo Percy Jackson. ¿Qué si soy un niño conflictivo? Sí se podría decir. Malas notas, abusones... las cosas normales. Y después hay otras cosas que quizá no sean tan normales". Con estas palabras del protagonista arranca el adelanto de la serie que sumergirá a los espectadores en un mundo de fantasía, mitología clásica e increíbles criaturas no exento de terribles peligros en busca del "rayo maestro", el poderoso arma de Zeus, al que da vida el fallecido Lance Reddick, que ha sido robado.

"Recuerda lo que te he enseñado. Vas a tener que ser valiente", le avisa su madre antes de que el joven se embarque en un épico viaje para el que nadie está del todo preparado.

Además de sus jóvenes protagonistas, la de ocho episodios cuenta con estrellas invitadas, algunas de las cuales se presentan en el nuevo tráiler como Lin-Manuel Miranda (Hermes), Megan Mullally (Alecto alias Mrs. Dodds), Toby Stephens (Poseidón), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dionisio alias Mr. D), Jay Duplass (Hades), Glynn Turman (Quirón alias Mr. Brunner), el difunto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Equidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) y Timothy Omundson (Hefesto).

Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrenará en Disney+ el 20 de diciembre, con sus dos primeros episodios, seguidos del estreno de un nuevo episodio cada semana. Rick Riordan y Jon Steinberg han escrito los dos primeros episodios que dirige James Bobin.