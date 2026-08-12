El patíbulo, serie basada en la historia real de una banda de falsificadores, llega a Filmin

El patíbulo, serie basada en la historia real de una banda de falsificadores en plena industralización, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El patíbulo, el último trabajo de Shane Meadows, director de obras como The Virtues o This is England, se estrena en Filmin el próximo martes 18 de agosto. Basada en la novela homónima de Benjamin Myers, la serie de A24 reconstruye la historia real de los Cragg Vale Coiners, una banda de falsificadores que estuvo a punto de desestabilizar la economía británica en el contexto de la inminente Revolución Industrial.

"Creía que la única forma de hacer una serie de época con mi voz era obligar al propio género a adaptarse a mí, y no al revés", explica el director en un comunicado. Fiel a su estilo, Meadows traslada al siglo XVIII la mirada sobre las comunidades obreras que ha definido toda su filmografía. La producción de A24, encargada de grandes éxitos como Hereditary, Todo a la vez en todas partes u Obsession, retrata a una comunidad empujada a delinquir por la pobreza y el avance de la industrialización.

"No es una historia sobre la ambición, sino sobre personas que intentan vivir con dignidad", resume Meadows. Esa mirada atraviesa toda la obra: el crimen nunca aparece como un fin en sí mismo, sino como la consecuencia de un sistema que ha dejado atrás a toda una comunidad.

La serie, estrenada en Reino Unido en 2023, promete conservar todos los rasgos que han convertido a Meadows en uno de los grandes retratistas de la clase trabajadora británica. Esa decisión convierte El patíbulo en una propuesta donde los conflictos sociales, económicos y familiares resuenan en la actualidad pese a desarrollarse en la Inglaterra del momento.

EL MAYOR FRAUDE DE LA HISTORIA BRITÁNICA

"Basada en la novela homónima de Benjamin Myers, la serie ficcionaliza la historia del ascenso y caída de David Hartley y los Cragg Vale Coiners (los Falsificadores de Cragg Vale). Ambientada en el contexto de la inminente Revolución Industrial en el Yorkshire del siglo XVIII, el drama sigue a Hartley mientras reúne a una banda de tejedores y trabajadores de la tierra para embarcarse en una revolucionaria empresa criminal que hará tambalear la economía y se convertirá en el mayor fraude de la historia británica", adelanta la sinópsis oficial de la serie.

El patíbulo esta protagonizada por Michael Socha (Chernobyl), Adam Fogerty (Legend), Samuel Edward-Cook (Pure), Stevie Binns (Ludwig), y los debutantes Nicole Barber-Lane y Jordan Preston, entre otros.