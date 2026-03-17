Paradise renueva por una tercera y puede que última temporada en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Paradise, la exitosa serie protagonizada por Sterling K. Brown, arrancó a fines del pasado mes de febrero en Disney+. John Hoberg, uno de los ejecutivos de la ficción creada por Dan Fogelman, ha confirmado que ha sido renovada por una tercera y posible última entrega.

"Sabemos cómo acaba, y es un final que haría muy difícil que hubiera una cuarta temporada después", explicó Hoberg a The Hollywood Reporter, en línea con el plan de tres temporadas concebido por Fogelman para Paradise.

Este thriller de ciencia ficción, que fue una de las grandes sorpresas del pasado año con cuatro nominaciones a los Emmy, aún sigue en emisión y arrancó su segunda temporada justo donde terminó la anterior entrega.

"En la segunda temporada, Xavier busca a Teri por todo el mundo y descubre cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde El Día. En Paradise, la crispación social aumenta mientras el búnker se enfrenta a las secuelas de los hechos acontecidos en la primera temporada y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad", reza la sinopsis.

Creada por Fogelman, Paradise también cuenta en su elenco con Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie. James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty y Jon Beavers completan el reparto como personajes recurrentes.

Además del propio Fogelman, Jess Rosenthal, Hoberg, Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa también son productores ejecutivos de la ficción.