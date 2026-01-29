Xavier busca respuestas fuera del búnker en el tráiler de Paradise temporada 2

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 23 de febrero llegan a Disney+ los tres primeros episodios de la temporada 2 de Paradise, serie del creador de This is us protagonizada por Sterling K. Brown. En esta segunda entrega, que ya ha lanzado su tráiler oficial, Xavier Collins se embarcará en una peligrosa travesía en busca de su esposa Teri tras descubrir que podría estar viva.

El avance, de poco más de un minuto y medio de duración, arranca con el protagonista decidido a abandonar el búnker para intentar encontrar a Teri. "Aquí fuera, las pequeñas cosas pueden matarte", le advierte el personaje de Shailene Woodley a Xavier, quien logra sobrevivir a un terrible accidente aéreo.

En esta segunda entrega, el protagonista descubrirá cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde El Día. Mientras tanto, en Paradise, la crispación social aumenta a medida que salen a la luz nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad.

Tras el estreno de sus tres primeros episodios el 23 de febrero, los cinco capítulos restantes de la segunda temporada de Paradise verán la luz semanalmente. La primera entrega tuvo una buena acogida por parte del público, alcanzando las 7 millones de visualizaciones en su primera semana en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a escala internacional. Además, también fue un éxito entre la crítica, cosechando una puntuación de 81% en Rotten Tomatoes.

Junto a los mencionados Brown y Woodley, completan el reparto de Paradise Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV and Charlie Evans, James Marsden, Thomas Doherty y Jon Beavers.

La serie está creada por Dan Fogelman, que también ejerce de productor ejecutivo junto a Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa. Paradise es una producción de 20th Television.