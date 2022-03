Pamela Anderson responde a Pam & Tommy con un documental en Netflix: "No soy una víctima, soy una superviviente"

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

La miniserie Pam & Tommy repasa la complicada relación entre Pamela Anderson y Tommy Lee, interpretados por Lily James y Sebastian Stan, centrándose en la filtración de su vídeo sexual que tuvo lugar a mediados de los 90. Nada contenta con la visión que la ficción traslada de su persona, la actriz de Los vigilantes de la playa ha decidido dar un paso al frente y contar su propia historia en un documental.

Anderson confirmó en Instagram que prepara una producción sobre su vida para Netflix. "Mi vida. Mil imperfecciones. Un millón de percepciones erróneas. Malvada, salvaje y perdida. Nada que cumplir. Solo puedo sorprenderte. No soy una víctima, soy una superviviente. Y estoy viva para contar la historia real", se puede leer en una nota escrita a mano presumiblemente por la intérprete.

"Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental. La película, que ha estado en proceso de producción durante varios años, contará con el icono de la cultura pop para dejar las cosas claras mientras repasa su trayectoria profesional y su viaje personal", publicó Netflix en Twitter.

