Lily James y Sebastian Stan reviven el escándalo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee en el tráiler de Pam & Tommy

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Hulu ha lanzado el tráiler de Pam & Tommy, serie biopic de Pamela Anderson y Tommy Lee. Lily James y Sebastian Stan dan vida a los protagonistas en la ficción, que revivirá el sonado escándalo de su vídeo sexual.

En el adelanto se puede ver a dos hombres revisando una cinta de vídeo. "Es Tommy Lee. Es batería de Mötley Crüe. Sigue hacia adelante", dice uno de ellos. "Esa es Pamela Anderson. Dios mío, es tan... privado. Es como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Y eso es lo que lo hace tan caliente", exclama el otro.

"Cada segundo que pasa la cinta podría estar difundiéndose", señala Pamela. "Nena, la recuperaremos. ¿Que no es tan importante para mí? Estoy en esa cinta igual que tú", le asegura Tommy. "No, no como yo", contesta ella.

La serie también está protagonizada por Seth Rogen como Rand, el electricista que roba el vídeo sexual de la famosa pareja; Taylor Schilling como la exesposa de Rand; y Nick Offerman como el hombre que ayuda a Rand a distribuir la cinta. Andrew Dice Clay, Spencer Granese, Pepi Sonuga y Mozhan Marnò completan el elenco.

Craig Gillespie, Gwyneth Horder-Payton y Hannah Fidell son los directores de la serie, que consta de ocho capítulos. Además de ser productores ejecutivos, los guionistas Robert Siegel y D.V. DeVincentis también son showrunners.

Anderson saltó a la fama en los 90 gracias a Los vigilantes de la playa. Empezó a salir con Lee en 1994. En 1995 Rand Gauthier, un electricista que fue despedido de un trabajo en la casa del músico, robó un vídeo sexual de la pareja. El vídeo comenzó a venderse tanto en copias físicas como a difundirse en Internet que, si bien no tenía el alcance actual, dio a conocer la existencia de la grabación en todo el mundo. Las estrellas presentaron una demanda de 10 millones de dólares para intentar evitar que se difundiera la cinta, pero la demanda finalmente se retiró. La actriz y el batería se separaron en 1998 y tienen dos hijos en común.

Los primeros tres episodios de Pam & Tommy se lanzarán en Hulu el 2 de febrero de 2022.