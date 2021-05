Lily James luce el icónico bañador de Pamela Anderson en Los vigilantes de la playa en la nueva imagen de Pam & Tommy

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de 'Pam & Tommy', la esperada miniserie sobre el azaroso matrimonio de Pamela Anderson con Tommy Lee, sigue viento en popa. Una nueva imagen del rodaje de la cinta muestra a Lily James enfundada en el icónico traje de baño que llevó la actriz en la emblemática 'Los vigilantes de la playa'.

Anderson encarnó a C.J. Parker en la ficción de NBC entre 1992 y 1997, siendo el personaje que le terminó de lanzar al estrellato como actriz. La serie exploraba las vidas y aventuras de un grupo de socorristas que patrullaban las playas del condado de Los Ángeles, California, fue uno de los títulos más conocidos de los 90, teniendo un fallido remake en 2017 que protagonizó Zac Efron.

'Pam & Tommy' narrará la vida del matrimonio de la actriz y el músico, fundador de la banda heavy metal Mötley Crüe, que duró tres años, entre 1995 y 1998. No obstante, se centrará en uno de los episodios más polémicos tanto de la pareja como de la vida de Anderson y Lee, su famoso vídeo porno, que fue grabado en privado en su luna de miel.

