El origen del virus zombie de The Walking Dead seguirá siendo un misterio: "Nunca me ha interesado"

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Una de las incógnitas que rodea a The Walking Dead es el origen del virus zombie. Aunque World Beyond dejó caer que podría haberse creado por accidente en un laboratorio de Francia, el autor de los cómics, Robert Kirkman, no tiene intención de desvelar cómo se desencadenó el apocalipsis.

"Realmente nunca me ha interesado lidiar con la causa del brote de zombies", escribió Kirkman en el tomo 41 de The Walking Dead Deluxe. "Mi opinión ha sido bien documentada, pero la versión corta es que cualquier explicación detallada llevaría las cosas demasiado lejos en el ámbito de la ciencia ficción para mí. Creo que es mejor dejarlo sin resolver. De esa manera, la historia permanece fundamentada", expuso.

"Dicho esto... Toneladas de fans querían que lo explorara, y yo no pasé por alto el hecho de complacerlos de vez en cuando de formas que me parecían interesantes", agregó.

La escena poscréditos final de The Walking Dead: World Beyond sugirió que el virus zombie había sido creado por el hombre en un laboratorio de Francia. Aunque intentaron solucionarlo, los responsables volvieron a equivocarse elaborando una variante que hacía que los zombies fueran aún más rápidos.

Aunque parece que no habrá una respuesta definitiva, algunos personajes de la saga siguen buscando respuestas. Milton Mamet (Dallas Roberts) estudió a los caminantes en The Walking Dead, mientras que el doctor Leo Bennett (Joe Holt) y los científicos de la CRM buscaron formas de ralentizar o prevenir la reanimación de los muertos en World Beyond. El spin-off exploró la posibilidad de una cura, una trama que probablemente continúe en la trilogía cinematográfica protagonizada por Rick Grimes (Andrew Lincoln).