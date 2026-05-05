Nuevo varapalo para Kevin Costner y su reemplazo de Yellowstone

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

El ambicioso regreso de Kevin Costner al wéstern atraviesa un nuevo y serio revés. Horizon: An American Saga - Capítulo 2, segunda entrega de la saga que dirige y protagoniza y cuyo estreno estaba previsto para agosto de 2024, tampoco llegará a los cines en 2026. Concebida como una epopeya de cuatro películas sobre quince años de expansión y asentamiento en el Oeste norteamericano, la franquicia permanece en el limbo lastrada tanto por su rendimiento comercial como por los frentes judiciales que rodean a la producción.

De acuerdo con una fuente de Warner Bros. citada por World of Reel, el estreno de la película "no está en los planes" del estudio y el proyecto se encuentra "paralizado" por los problemas legales que rodean a la producción. Uno de los litigios afecta a supuestos impagos relacionados con el vestuario de Horizon 2. Western Costume Leasing Company demandó a Costner y a los responsables de la producción por presunto incumplimiento de contrato, reclamando más de 350.000 dólares entre facturas no abonadas, daños, intereses, costes legales y otras compensaciones.

A este litigio se suma una demanda presentada por la especialista Devyn LaBella contra Costner y varias compañías vinculadas a An American Saga - Capítulo 2. LaBella, doble de acción de Ella Hunt, sostiene que durante el rodaje fue sometida a una escena de violación simulada que, según su versión, no estaba en el guion, no se coordinó adecuadamente y se realizó sin los protocolos de consentimiento y seguridad exigibles. LaBella sostiene que el episodio le causó un profundo daño personal y profesional.

El abogado de Costner negó las acusaciones y defendió que la demanda carecía de fundamento, mientras que el cineasta ha rechazado de forma tajante cualquier conducta indebida en el rodaje. Costner calificó las acusaciones de "absolutamente falsas" y sostuvo que estaban orientadas a dañar su reputación y la de la saga. La defensa de Costner también aseguró que la escena en cuestión fue explicada previamente, ensayada y no rodada en los términos descritos por la demandante.

HORIZON: AN AMERICAN SAGA - UN TROPIEZO COMERCIAL

Dirigida, escrita, producida y protagonizada por Costner, la primera entrega de Horizon: An American Saga se presentó mundialmente el 19 de mayo de 2024 en el Festival de Cannes y llegó a los cines españoles el 28 de junio de ese mismo año. Sin embargo, la crítica se mostró fría ante la película y su recaudación en taquilla quedó por debajo de lo esperado. Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares para las dos primeras películas, el filme recaudó unos 39 millones en todo el mundo.

El tropiezo tuvo consecuencias inmediatas. Menos de tres semanas después de su estreno en salas, la primera parte pasó al alquiler y compra digital como consecuencia de un golpe comercial que afectó directamente al Capítulo 2. El filme tenía previsto su estreno en cines el 16 de agosto de 2024, apenas unas semanas después de la primera cinta, pero el estudio la retiró de su calendario para dar más margen al público a descubrir el arranque de la saga. Desde entonces, la segunda parte solo se ha visto en proyecciones específicas de la industria cinematográfica como el Festival de Venecia.