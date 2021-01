Nuevo tráiler del regreso de The Walking Dead: "No podemos confiar en lo desconocido"

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

AMC se prepara para estrenar los episodios adicionales de la temporada 10 de The Walking Dead. La cadena ha lanzado un nuevo tráiler de los capítulos, un clip en el que los supervivientes advierten de las amenazas que enfrentarán tras la muerte de Alpha.

"No voy a parar hasta que lo descubra", dice Daryl (Norman Reedus), aunque el clip no revela a qué se refiere. "No podemos confiar en lo desconocido", advierte Ezekiel (Khary Payton). En el clip también aparece Judith (Cailey Fleming) recordando a Michonne (Danai Gurira) tras su partida. "Ahora mismo, mamá nos está mirando", dice.

"Mi gente necesita ayuda", pide Eugene (Josh McDermitt), mientras que Carol (elissa McBride) se reafirma en su decisión de matar a la líder de los Susurradores. "Alpha tenía que morir", señala. Pero el vídeo también arroja algo de esperanza. "Todavía queda bondad, simplemente tienes que buscarla", esgrime el padre Gabriel (Seth Gilliam).

Otro de los personajes que aparece en el adelanto es Negan (Jeffrey Dean Morgan). "No me he escapado si eso es lo que piensas", asegura. Esta frase cobra más sentido que nunca tras ver las nuevas imágenes de los episodios, que muestran el encuentro entre el villano y Maggie (Lauren Cohan).

So uh, this is going to be awkward... pic.twitter.com/rgZVaOJNJ9 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 12, 2021

En las fotografías también se puede ver al que fuera líder de los Salvadores con su mujer, Lucille. El personaje está encarnado por Hilarie Burton, esposa en la vida real de Jeffrey Dean Morgan.

Otra de las imágenes está protagonizada por Maggie, escondida tras un árbol. Además, los fans han podido ver a Princesa (Paola Lázaro) siendo capturada por unos soldados, y a Daryl, Gabriel y Aaron (Ross Marquand) preparados para luchar.

And some more 🙃 pic.twitter.com/NJhb2TOFiE — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 12, 2021

Los nuevos capítulos de la temporada 10 de The Walking Dead llegarán a AMC el 28 de febrero. En España se podrán ver a partir del 1 de marzo en Fox.