El nuevo tráiler de Ataque a los titanes destroza a los fans ante el destino de Levi: "Va a darnos un infarto"

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Ataque a los titanes (Attack On Titan) está a punto de llegar a su fin. La serie ha publicado ahora el tráiler de la segunda parte de su última temporada, la cual augura un más que preocupante destino para Levi. Esto ha hecho que muchos fans del personaje hayan inundado las redes con su consternación.

En el avance en cuestión, que también revela la fecha de estreno, 9 de enero de 2022, Levi aparece agonizante con el rostro completamente ensangrentado, lo que hace suponer que no llegará vivo a la conclusión de la serie.

Los seguidores del personaje a penas pueden dar crédito a lo que parece ser una terrible muerte. Se confirme o no su defunción, todo parece indicar que, como mínimo, Ackerman perderá su ojo derecho. A pesar de las especulaciones con la serie, quienes han leído el manga, ya estaban preparados para este momento y se han mostrado mucho más serenos con la noticia.

"Levi covered in blood"



Oh my God Oh my God

❤️‍🔥🔥❤️‍🔥🔥 💔😭💔😭 pic.twitter.com/Fvp9ASDovU