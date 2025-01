Revelan (por error) cuándo acaba Dragon Ball Daima

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Dragon Ball Daima ha levantado pasiones entre los fans del manga y anime creado por Akira Toriyama desde su estreno en octubre de 2024. Hulu ha revelado por error cuándo llegará a su fin esta nueva aventura de Goku, Vegeta, Piccolo y compañía. Al parecer, Daima concluirá su andadura el próximo 28 de febrero.

Según Anime Hunch, así lo ha confirmado accidentalmente Hulu al publicar en su calendario de lanzamientos mensuales que el vigésimo capítulo de Dragon Ball Daima también será, en principio, el último.

La noticia seguramente no ha cogido por sorpresa a muchos. A fin de cuentas, desde su lanzamiento el 11 de octubre del pasado año, coincidiendo con el 40 aniversario de la saga, se ha estado especulando con que el número de episodios que conformarían esta entrega del anime sería de veinte.

Daima is on Hulu, Netflix, Crunchyroll, Prime Video, Max, and literal dozens of European & LATAM exclusive sites with dubbings of specific languages within each region



The global simulcast wasn't a lie https://t.co/jUx5NTNuum pic.twitter.com/l2gA0f905Y