El nuevo protagonista de Dragon Ball es un descendiente lejano de Goku - BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

MADRID, 2 May. (CulturaOcio) -

En 2027 llegará Dragon Ball Xenoverse 3, el nuevo videojuego de la célebre franquicia creada por Akira Toriyama, que situará su acción en el año 1000 de la cronología de Dragon Ball y presentará a Brett. El personaje, que ejercerá como aliado del avatar del jugador, ha desatado las teorías sobre su posible parentesco con Son Goku por sus rasgos físicos, por su actitud desenfadada y, sobre todo, por el juego de palabras que parece esconder su nombre.

Entre las principales novedades del proyecto, que según su productor ejecutivo, Akio Iyoku, es "una obra con una implicación profunda de Toriyama" e incluye "personajes basados sus ilustraciones originales", Brett es el que más atención ha acaparado por su posible vínculo con Goku. Su cabello puntiagudo, sus rasgos oscuros y su sonrisa recuerdan inevitablemente al protagonista de la franquicia, pero la posible conexión familiar no se apoya únicamente en el parecido físico.

La pista cobra fuerza por una de las señas de identidad más reconocibles de Dragon Ball como son los juegos de palabras en los nombres de sus personajes. Toriyama, que falleció en 2024, recurrió durante décadas a términos cotidianos para bautizar a buena parte de su universo, desde los saiyans, cuyos nombres suelen esconder referencias a verduras (Vegeta, Raditz, Kakarot), hasta otras familias con patrones propios. En el caso de Brett, el indicio no apuntaría tanto a su origen saiyan como a su relación con la rama terrestre de la familia de Goku.

La clave estaría en cómo funciona el nombre de Brett en japonés. El personaje se transcribe como Buretto, una forma muy cercana a bureddo, transliteración japonesa del inglés bread (pan). Ese detalle lo vincularía tanto con el hijo de Goku, Gohan, cuyo nombre en japonés significa arroz cocido o comida, como con su nieta, Pan, que casualmente en japonés también es la palabra utilizada para designar el pan. De esta forma, el posible doble sentido en el nombre de Brett apuntaría a la rama familiar de Gohan y Pan, marcada por nombres relacionados con alimentos básicos derivados de cereales.

¿CUÁNTOS AÑOS SEPARAN A GOKU DE BRETT?

De ser cierta la teoría, Brett no sería un familiar cercano de Goku, sino un descendiente muy lejano, pues Dragon Ball Xenoverse 3 se ambienta más de 200 años después de la era principal de Goku, Vegeta y los Guerreros Z. No obstante, conviene recordar que Bandai Namco Entertainment, compañía responsable de la publicación del videojuego, no ha confirmado la genealogía de Brett.

La confirmación de la teoría podría llegar en 2027 con el lanzamiento del propio videojuego, que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Por el momento, se desconoce su fecha concreta de estreno más allá del año.