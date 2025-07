La Casa del Dragón temporada 3: Filtradas imágenes del rodaje que revelan un cambio clave respecto a las novelas

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón comenzó su producción a fines del pasado marzo y se espera que llegue a Max en algún punto de 2026. Desde el set llegan ahora unas imágenes que revelan un cambio clave respecto a las novelas de George R. R. Martin.

Las imágenes, que ya corren como la pólvora en Internet, muestran una secuencia en la que Daemon Targaryen (Matt Smith) interactúa con dos nuevos e importantes personajes: Ormund Hightower (James Norton) y Daeron Targaryen, el hijo menor de Viserys Targaryen (Paddy Considine) con Alicent Hightower (Olivia Cooke), además de un atisbo a las tropas de infantería Hightower, así como otros caballeros.

En un momento dado puede verse a Daeron acercándose a su tío Daemon, quien le levanta la barbilla con el dedo para examinar su rostro. Sin embargo, no está claro qué sucede exactamente en esta intrigante escena de la temporada 3.

Primeiras imagens de Daeron Targaryen e Ormund Hightower na S3 de House of the Dragon, em um encontro com Daemon Targaryen.



Nas filmagens de hoje, Charlie Gordon, James Norton e Matt Smith gravaram uma cena juntos, dirigida por Clare Kilner (episódios 2, 3 e 4) pic.twitter.com/PevQ94YbCV