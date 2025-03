Nuevas imágenes de Ironheart, la serie de Marvel sobre la sucesora de Tony Stark

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Después de su debut en Wakanda Forever, la secuela de Black Panther que vio la luz en 2022, Riri Williams prepara su regreso con su propia serie en solitario. Una producción que, protagonizada de nuevo por Dominique Thorne, verá la luz este mismo verano en Disney+ y de la que se han filtrado unas nuevas y espectaculares imágenes.

Ya han pasado más de cuatro años desde que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, anunciaba la miniserie Ironheart. Esta producción, a la vez secuela y también spin-off de Black Panther 2 sobre la sucesora de Iron Man ya se rodó en 2022, pero fue retrasando su estreno.

La serie creada por Chinaka Hodge, guionista de series como El club de la medianoche o Snowpiercer: Rompenieves, volvió a rodar nuevas secuencias a principios del pasado año de cara a su lanzamiento, fijado para el próximo 24 de junio. Y ahora, la cuenta NerdTalksShow en X ha publicado imágenes inéditas de la joven heroína Marvel.

En ellas, se muestra a la joven Riri Williams (Thorne) enfundada de nuevo en su armadura, con la cara descubierta y semblante serio. También se puede ver a Williams emprendiendo el vuelo, lista para enfrentarse a nuevos retos.

New look at Dominique Thorne as Riri Williams in 'IRONHEART'. pic.twitter.com/DudS1XwMFu