La nueva serie de Batman revela a sus 5 villanos

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

A la espera de conocer el antagonista "nunca antes visto en el cine" de The Batman: Parte II y de que DC Studios amplíe información sobre The Brave and the Bold, el próximo proyecto del Caballero Oscuro ya ha desvelado a sus némesis. Bat-Fam, la nueva serie animada de DC que llega a Prime Video el 10 de noviembre de 2025, ha confirmado los cinco villanos principales a los que se enfrentará la familia Wayne.

Tal y como revela el último póster de la ficción televisiva, cuya primera temporada está compuesta por 10 episodios de unos 20 minutos cada uno, los enemigos de Batman y compañía son El Sombrerero Loco, científico inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y experto en control mental; Killer Croc, híbrido humano-cocodrilo de fuerza brutal; Trigon, demonio místico célebre en los cómics por haber esclavizado múltiples mundos; Joker, némesis histórica de Batman; y Solomon Grundy, zombie de fuerza colosal.

Chaotic energy runs in the Bat-Fam. One week until season 1 of Bat-Fam premieres 🦇 pic.twitter.com/BPf3Xaf89k — Prime Video (@PrimeVideo) November 3, 2025

Otros adversarios secundarios que forman parte de la galería de villanos de la serie son Killer Moth, contrapunto oscuro de Batman que ofrece protección a criminales; King Tut, un egiptólogo que cree ser Tutankamón; Clayface, actor con habilidad cambiaformas; Killer Frost, metahumana capaz de manipular y generar hielo; y Juguetero, genio de la mecánica que utiliza juguetes modificados como armamento letal.

El planteamiento de Bat-Fam sitúa a Batman, Alfred Pennyworth y Damian Wayne compaginando la protección de Gotham con las fricciones y afectos de una familia en la que conviven personajes históricamente rivales como Ra's al Ghul y Man-Bat. "Bruce está acostumbrado a resolver sus problemas con los puños, pero ahora no dispone de esas herramientas, así que tiene que aprender a llevar una vida familiar que, siendo sinceros, nunca tuvo", afirmó el showrunner Mike Roth (Historias corrientes) en la New York Comic Con 2025.

Además de Roth, el proyecto, secuela del especial navideño Feliz Mini-Bat-Navidad está desarrollado por Jase Ricci (Batman: La maldición que cayó sobre Gotham) y con Sam Register, presidente de Warner Bros Animation, como productor ejecutivo.

El futuro de Batman en imagen real tiene dos frentes, ambos en la gran pantalla. De un lado está la secuela de The Batman, que de nuevo dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, tiene previsto iniciar su rodaje en primavera de 2026 y llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.

En paralelo, el DCU de James Gunn prepara The Brave and the Bold, película dirigida por Andy Muschietti (The Flash, It) con guion en marcha y sin reparto ni fecha de estreno anunciados. Además, el DC Studios de Gunn también tiene previsto el 11 de septiembre de 2026 el estreno de Clayface, película con James Watkins como director sobre el villano cambiaformas de Gotham.